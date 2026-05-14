Κρατούν «πυρομαχικά» για το δεύτερο μισό οι τράπεζες

Παρά το ισχυρό πρώτο τρίμηνο και τα μεγέθη που «φωνάζουν» για μία ακόμη υπέρβαση των στόχων, οι διοικήσεις των τραπεζών επέλεξαν να κινηθούν σε πιο «ασφαλή νερά», κρατώντας «αποθέματα» για αργότερα. Μέσω μιας πιο συντηρητικής στάσης και σταδιακών αναβαθμίσεων στις γραμμές καθοδήγησης επιχειρούν να περάσουν το μήνυμα της σταθερότητας, εξελίσσοντας με προσεκτικά βήματα το «story» τους, υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και ενός πολιτικού σκηνικού που ήδη αποκτά έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Με φόντο και την ένταξη στον Stoxx Banks, οι τράπεζες φαίνεται πως επιλέγουν να κρατήσουν «πυρομαχικά» για το δεύτερο εξάμηνο, όταν θα κληθούν να ανταγωνιστούν πιο άμεσα τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε επίπεδο flows, ορατότητας και στόχων.

Αναμένουν την ΕΚΤ

Καθοριστικό ρόλο στις πιο προσεκτικές κινήσεις των διοικήσεων διαδραματίζει η μεταβαλλόμενη εικόνα γύρω από την επιτοκιακή τροχιά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Φρανκφούρτη έδειξε να αναζητεί ισορροπίες μεταξύ της αναθέρμανσης των πληθωριστικών πιέσεων και της χρόνιας υποτονικής ανάπτυξης, επαναφέροντας στο τραπέζι τις αυξήσεις επιτοκίων, αλλά με σαφές στίγμα λελογισμένων παρεμβάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΚΤ θα έχει ακόμη μία κρίσιμη μέτρηση σε επίπεδο πληθωρισμού και δεικτών PMI, πριν από τη συνεδρίαση του Ιουνίου, με τα στοιχεία Μαΐου να αναμένεται να δείξουν περαιτέρω μετακύλιση της ανόδου των τιμών ενέργειας και εμπορευμάτων στον γενικό δείκτη. Την ίδια στιγμή, παρά τις ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας, η εικόνα δεν παραπέμπει - προς ώρας - σε μια τέτοιου μεγέθους επιδείνωση που θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις. Από την άλλη, μέχρι τη συνεδρίαση της 12ης Ιουνίου το τοπίο μπορεί να έχει μεταβληθεί αισθητά, εφόσον η ένταση στη Μέση Ανατολή αποκλιμακωθεί και αρχίσει να διαμορφώνεται ένα πιο ορατό πλαίσιο συμφωνίας στην περιοχή, που θα επιφέρει αισθητή υποχώρηση του κόστους ενέργειας και εκ νέου αναθεωρήσεις σε πολλαπλά πεδία.

Οι αναλυτές έχοντας επιδοθεί σε μια διαρκή μετάθεση των εκτιμήσεών τους ως προς το έναυσμα των αυξήσεων επιτοκίων, βλέπουν πλέον ως καταληκτική συνεδρίαση αυτή του Ιουνίου, με μία ακόμη κίνηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο. Δεδομένης της πιο περιορισμένης μετακύλισης στον δομικό πληθωρισμό από ό,τι το 2022 και ενός περιβάλλοντος ασθενέστερης ζήτησης, αναμένεται αναστροφή των αυξήσεων από τα μέσα του 2027. Παρ' όλα αυτά δεν αποκλείουν το σενάριο «παύσης».

Υπό αυτό το πρίσμα, η ένταση των αναθεωρήσεων των business plan θα στηριχθεί στα παραπάνω σενάρια και θα κριθεί σε κρίσιμα αλληλοσυνδεόμενα επιμέρους πεδία, όπως είναι η πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους και του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, η δυναμική των προμηθειών, η εξέλιξη της πιστωτικής επέκτασης, το μέγεθος των προθεσμιακών στο συνολικό μείγμα καταθέσεων και τυχόν πρόσθετες κυβερνητικές ή και εποπτικές επιβαρύνσεις.

Επιτοκιακά έσοδα σε τροχιά υπέρβασης...

Κατά το πρώτο τρίμηνο, οι τράπεζες επέδειξαν από ήπια έως και σημαντική ανάκαμψη των επιτοκιακών εσόδων, ξεπερνώντας ως επί το πλείστον τις εκτιμήσεις του consensus παρά την αρνητική επίδραση των λιγότερων ημερολογιακών ημερών. Η δυναμική πιστωτική επέκταση, η διεύρυνση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και η συγκράτηση της επιβάρυνσης από καταθέσεις (υποχώρηση καταθέσεων λόγω εποχικότητας), τοποθέτησαν τις τράπεζες σε «τροχιά» υπέρβασης των φετινών τους στόχων. Eurobank και Εθνική ξεπέρασαν τον πήχη του consensus κατά 14 και 8 εκατ. αντίστοιχα σε επίπεδο καθαρών εσόδων από τόκους, με την Πειραιώς να ευθυγραμμίζεται με τις εκτιμήσεις.

Με βάση το πλαίσιο ευαισθησίας τους, κάθε μεταβολή 25 μονάδων βάσης στα επιτόκια μεταφράζεται σε επίδραση 15 - 40 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα από τόκους. Η Alpha εμφανίζει τη χαμηλότερη ευαισθησία, στοιχείο που αποτυπώθηκε και στον κύκλο αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, καθώς πέρασε ταχύτερα σε φάση σταθεροποίησης και ανάπτυξης. Η Eurobank κινείται πέριξ των 35 εκατ. ευρώ, με το δίδυμο ΕΤΕ - Πειραιώς να εμφανίζει την υψηλότερη έκθεση, κοντά στα 40 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, τυχόν αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ, όταν τα business plan έχουν βασιστεί σε παραδοχές για σταθερό DFR στο 2% (επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων) και μέσο Euribor τριμήνου στο 1,9% περίπου κατά τη φετινή χρονιά, θα οδηγήσει σε υψηλότερα τα επιτοκιακά έσοδα.

Επιπλέον, η εξέλιξη του μείγματος καταθέσεων και η διατήρηση της πελατειακής βάσης στα επενδυτικά προϊόντα είναι επίσης κομβικής σημασίας, όπως και του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου που έδειξε σημάδια ανθεκτικότητας, με τους τραπεζίτες να υποβαθμίζουν τον κίνδυνο περαιτέρω σημαντικής συμπίεσης. Η Eurobank που διαθέτει και την υψηλότερη βάση προθεσμιακών στο συνολικό της μείγμα, έδειξε δείγμα καλύτερης γραφής έναντι της εκτίμησης της διοίκησης για 33% φέτος. Ο όμιλος έκλεισε το πρώτο τρίμηνο με καταθέσεις 82,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 32% αφορά προθεσμιακές. Η Ελλάδα παρέμεινε ωστόσο σε υψηλότερα επίπεδα, ήτοι στο 27% έναντι του 30% της καθοδήγησης. Η Εθνική διατηρεί τη φθηνότερη καταθετική βάση, με τις προθεσμιακές να καταλαμβάνουν το 15% μόλις του συνόλου, ενώ στο 20% βρίσκεται η Πειραιώς.

... με καθαρότερο ορίζοντα

Ακόμη πιο σημαντικό κρίνεται το γεγονός πως ενώ οι τράπεζες επιβάρυναν τα αποτελέσματα με υψηλότερα one offs από ότι ανέμεναν αναλυτές, που αφορούσε κυρίως το κόστος εθελουσίας που έφεραν μπροστά, τα καθαρά κέρδη ήταν ως επί το πλείστον καλύτερα, ειδικά στην Εθνική που συνέβαλε σημαντικά το trading.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Eurobank, η οποία, παρά την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση και έκτακτα κόστη περίπου 15 εκατ. ευρώ, κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας. Η διοίκηση αναγνώρισε εμπροσθοβαρώς κόστος περίπου 35 εκατ. ευρώ (είχε υπολογιστεί στο business plan) που συνδέεται με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου περίπου 200 εργαζομένων, ενώ καταγράφηκε και θετική επίδραση περί τα 20 εκατ. ευρώ από αποδέσμευση πρόβλεψης στη Ρουμανία, μετά από απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Ακόμη ισχυρότερη εμφανίστηκε η Εθνική. Η αγορά ανέμενε έκτακτα κόστη περίπου 35 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη κοντά στα 261 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η τράπεζα εμφάνισε καθαρή κερδοφορία 272,1 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν στα 71,6 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση έγραψε κόστος 60 εκατ. ευρώ λόγω εθελούσιας εξόδου που αφορά περίπου 280 εργαζομένους.

Εν αντιθέσει με την ΕΤΕ, η Πειραιώς επιβαρύνθηκε από αρνητική συμβολή του trading (καθαρό αποτέλεσμα -18 εκατ. ευρώ) που ισοσκελίστηκε μερικώς από χαμηλότερες, έναντι των εκτιμήσεων, προβλέψεις, στα 44 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 56 εκατ. ευρώ. Μάλιστα αναγνώρισε και ζημιά απομείωσης 8 εκατ. ευρώ η οποία σχετίζεται με τα χαρτοφυλάκια «Pelagos» και «Ocean». Έτσι, τα καθαρά της κέρδη διαμορφώθηκαν στα 281,2 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 280 εκατ. που ανέμεναν οι αναλυτές.

Αρχή έτους με re - rating...

Τα μηνύματα των διοικήσεων, σε συνδυασμό με το δυναμικό ξεκίνημα του έτους, οδηγούν σταδιακά τους αναλυτές σε νέες αναβαθμίσεις. Πιο «επιθετικά» αναμένεται να κινηθούν στην περίπτωση της Εθνικής, στην οποία ήταν ιδιαιτέρως επιφυλακτικοί και συντηρητικοί.

Η διοίκηση καθοδηγεί για ROTE στο 15% φέτος - βλέποντας ήδη το 15,3% στο πρώτο τρίμηνο - και 17% το 2028, εκτίμηση που αναμένεται να αναθεωρηθεί με την σύμπραξη της Allianz . Η μέση εκτίμηση των αναλυτών για την επόμενη τριετία βρίσκεται στο 14,2% - 14,7% - 15% για 2026 – 2028, αισθητά χαμηλότερα δηλαδή από τους στόχους της τράπεζας. Μάλιστα, η εμπροσθοβαρής κίνηση της ΕΤΕ να τρέξει επενδύσεις σε IT την προηγούμενη τριετία (άνω του 1 δισ. ευρώ), της προσφέρει μεγάλη ευελιξία κινήσεων έναντι άλλων. Αναλυτές ανέμεναν διατήρηση των υψηλών επενδύσεων σε τεχνολογία τη στιγμή που διοίκηση καθοδηγεί πλέον για επενδύσεις χαμηλότερες των 500 εκατ. ευρώ στην τριετία.

Στην περίπτωση της Eurobank, μέρος της αγοράς είχε ήδη ενσωματώσει πιο απαιτητικές παραδοχές σε επίπεδο ROTE και κερδών ανά μετοχή, στοιχείο που περιορίζει το εύρος των νέων αναβαθμίσεων. Το επιχειρησιακό πλάνο της τράπεζας προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 10%. Με βάση EPS 0,37 ευρώ το 2025, στόχος για 10% CAGR στην τριετία συνεπάγεται κέρδη ανά μετοχή κοντά στα 0,48 - 0,50 ευρώ το 2028. Για φέτος αναμένεται να κινηθεί προς τα 0,41 ευρώ ανά μετοχή και προς 0,45 το 2027, με ROTE στο 16% φέτος και 17% μέχρι το 2028, τη στιγμή που κατά το πρώτο τρίμηνο βρέθηκε στο 15,1%. To consensus προέβλεπε EPS στα 0,44 – 0,48 – 0,52 στην τριετία, με ROTE στο 16,4% και 16,7% για 2026 – 2028.

Εμφανώς συντηρητική, που «κλείνει το μάτι» σε αναβάθμιση αποδεικνύεται η γραμμή καθοδήγησης της Πειραιώς για φέτος. Η διοίκηση καθοδηγεί απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων στο 15% περίπου, με το πρώτο τρίμηνο να την βρίσκει στο 14,6%. Για το 2028 αναμένεται να φτάσει στο 16,5% περίπου και στο 18% το 2030. Από την άλλη, το consensus βρίσκεται χαμηλότερα, προς το 14,3% φέτος και 15,5% το 2028, στοιχείο που δείχνει πως η αγορά εξακολουθεί να κινείται πιο πίσω από τη δυναμική που εμφανίζει η τράπεζα.