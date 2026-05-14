Ουγγαρία: Η ΥΠΕΞ Ανίτα Όρμπαν επικρίνει τη Ρωσία για τις επιθέσεις drones στην Υπερκαρπαθία

Newsroom
Η νέα επικεφαλής της ουγγρικής διπλωματίας Ανίτα Όρμπαν επέκρινε σήμερα τη Ρωσία για τις πρόσφατες επιθέσεις drones στην ουκρανική περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η πολιτικός από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza ανέφερε μέσω Facebook ότι κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Βουδαπέστη και του είπε πως η ουγγρική κυβέρνηση καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις επιθέσεις. «Αναμένουμε (από τη Ρωσία) να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις εναντίον αμάχων», υπογράμμισε.

Η ουγγρική μειονότητα στην Ουκρανία αριθμεί περισσότερους από 100.000 πολίτες, κυρίως στην Υπερκαρπαθία.

Η Ανίτα Όρμπαν, η οποία δεν έχει συγγένεια με τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ανέλαβε τα καθήκοντά της την Τρίτη. Μετά τον θρίαμβο του κόμματος Tisza στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου, ο Πίτερ Μαγιάρ ανέλαβε το Σάββατο την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας.

Ο προκάτοχός του δεν επέκρινε, σχεδόν ποτέ, τη Ρωσία, ακόμη και μετά την εισβολή των στρατευμάτων της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Βίκτορ Όρμπαν και ο ΥΠΕΞ του, Πίτερ Σιγιάρτο, διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με το Κρεμλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουγγαρία
Ρωσία
