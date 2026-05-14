Στάρμερ σε Στρίτινγκ: Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει τέλος στο πολιτικό χάος

Σε επιστολή που απηύθυνε προς τον Γουές Στρίτινγκ ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Υγείας, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της και να βάλει τέλος στο πολιτικό χάος, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την απόφαση του Στρίτινγκ.

«Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα κάθεστε πλέον στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου, συμβάλλοντας στη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος υγείας», δήλωσε ο Στάρμερ.

Υπογράμμισε πως η κυβέρνηση πρέπει να τηρήσει όλες τις προεκλογικές δεσμεύσεις της, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης να βάλει τέλος στο πολιτικό χάος, το οποίο οι βρετανοί ψηφοφόροι απέρριψαν κατηγορηματικά στις εκλογές της 4ης Ιουλίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ