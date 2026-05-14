Ιράκ: Ο νέος πρωθυπουργός θέλει το κράτος να έχει το μονοπώλιο των όπλων

Ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ Άλι αλ Ζαΐντι υποσχέθηκε σήμερα ότι θα ενεργήσει έτσι ώστε το κράτος να έχει το μονοπώλιο των όπλων, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων INA, ένα μέτρο προς την κατεύθυνση των αμερικανικών αιτημάτων για τον αφοπλισμό φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του Ζαΐντι, το οποίο έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου σήμερα, περιλαμβάνει "μεταρρύθμιση των δυνάμεων ασφαλείας περιορίζοντας τον έλεγχο των όπλων στο κράτος και ενισχύοντας τις ικανότητες των δυνάμεων ασφαλείας", μετέδωσε το ΙΝΑ επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου του κοινοβουλίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που διατηρούν ισχυρή επιρροή στην πολιτική του Ιράκ ασκούν πίεση εδώ και μήνες στη Βαγδάτη για να αφοπλιστούν οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές, τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατικές οργανώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

