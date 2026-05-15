Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καρυστιανού

Με ένα βίντεο, το οποίο ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καρυστιανού δημοσιοποίησε αργά το βράδυ της Πέμπτης, ότι στις 21 Μαΐου θα ανακοινώσει το κόμμα της.

«Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!» έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού, το οποίο συνοδεύει από ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κρατάει ένα λευκό περιστέρι με κλάδο ελαίας.

Η παρουσίαση θα γίνει στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στις 18:30, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον».