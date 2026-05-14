Αμελητέες μεταβολές για τον χρυσό

Σχεδόν αμετάβλητος παρέμεινε ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές ανέλυσαν τις λεπτομέρειες της κρίσιμης συνόδου κορυφής των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας που πραγματοποιήθηκε με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε 0,1% στα 4.695,08 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού μειώθηκαν ελαφρώς κατά 0,1% στα 4.701,05 δολάρια ανά ουγγιά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο συνομιλιών τους κατά τη διάρκεια μιας διήμερης συνόδου κορυφής, με τον Σι να αναφέρει στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο ειδικότερα σημειώνουν πρόοδο. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η αντίδραση των ΗΠΑ για την Ταϊβάν θα μπορούσε να επιδεινώσει τις σχέσεις.

Ορισμένοι αναλυτές έχουν υπονοήσει ότι ο Τραμπ μπορεί να προσπαθήσει να πείσει την Κίνα, έναν σημαντικό εισαγωγέα ιρανικού πετρελαίου, να ενεργήσει ως εγγυητής μιας διαρκούς ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν, ωστόσο παραμένει αβέβαιο εάν το Πεκίνο θα ήθελε να παίξει έναν τέτοιο ρόλο.

Ενώ οι ηγέτες και τα κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων συγκεντρώνονται στην Κίνα, η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει μια σκοτεινή προοπτική λόγω του συνεχιζόμενου κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μιας ζωτικής πλωτής οδού στα ανοικτά των νότιων ακτών του Ιράν, μέσω της οποίας ρέει περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου. Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει διπλούς αποκλεισμούς του αγωγού, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων να έχει ουσιαστικά σταματήσει.