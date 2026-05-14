Wall Street: Ανακατέλαβε τις 50.000 μονάδες ο Dow Jones - Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές του αμερικανικού χρηματιστηρίου την Πέμπτη, με τον Dow Jones να κατακτά εκ νέου τις 50.000 μονάδες, βρίσκοντας στήριξη στα ισχυρά κέρδη της Cisco Systems αλλά και μετά από την κρίσιμη συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ.

Ο δείκτης των blue chips έχασε 370 μονάδες ή 0,75%. Ο S&P 500 «σκαρφάλωσε» 0,77%, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 0,88%. Και οι δύο έκλεισαν σε επίπεδο-ρεκόρ.

Η μετοχή της Cisco εκτοξεύτηκε 12% μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων και guidance που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street αλλά και 4.000 απολύσεων. Η άνοδος της Cisco έδωσε σημαντική ώθηση στον Dow Jones, οδηγώντας τον ενδοσυνεδριακά στο ορόσημο των 50.000 μονάδων. Στήριξη στον δείκτη προσέφερε και η Nvidia, η οποία ενισχύθηκε άνω του 4%, μετά από δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ ενέκριναν περίπου δέκα κινεζικές εταιρείες για την αγορά του chip H200 της Nvidia, χωρίς ωστόσο να έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη παραδόσεις.

Cisco, Nvidia και Amazon συγκαταλέγονται στις μετοχές που στηρίζουν το comeback του Dow Jones. Η Cisco έχει κάνει άλμα 46% τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ οι μετοχές της Amazon και της Nvidia έχουν ενισχυθεί κατά 28% και 30% αντίστοιχα.

Η άνοδος του δείκτη καταγράφεται παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, η οποία διατηρεί αυξημένες τις ανησυχίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.