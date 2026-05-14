Nvidia: Πλησιάζει αποτίμηση 6 τρισ. δολαρίων - Εκτόξευση 20% της μετοχής σε επτά ημέρες

Άνοδο της τάξης του 4,7% έφτασε να σημειώνει η μετοχή της Nvidia την Πέμπτη στην Wall Street, επεκτείνοντας το ράλι 20% που καταγράφει τις τελευταίες επτά ημέρες, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να ποντάρουν στους κατασκευαστές τσιπ, οι οποίοι σημειώνουν μεγάλα κέρδη από την πληθώρα των δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η άνοδος της μετοχής πρόσθεσε περισσότερα από 900 δισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίησή της και την ώθησε προς τα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια, μια αποτίμηση που καμία εταιρεία δεν έχει φτάσει ποτέ.

Η Nvidia έχει επίσης τραβήξει την προσοχή αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζενσέν Χουάνγκ συμμετείχε στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην επίσκεψή του στην Κίνα.

Ο Δείκτης Ημιαγωγών του Χρηματιστηρίου της Φιλαδέλφειας έχει ενισχυθεί σχεδόν κατά 70% από τα τέλη Μαρτίου, ενώ εταιρείες όπως η Intel, η Micron Technology, η Advanced Micro Devices και η Broadcom έχουν όλες σημειώσει σημαντικά κέρδη.

Το νέο ράλι έφερε ξανά στην επιφάνεια τις ανησυχίες ορισμένων κύκλων ότι η χρηματιστηριακή αγορά ανεβαίνει από μια «φούσκα» τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσε να σκάσει. Η Nvidia και η Micron από μόνες τους, για παράδειγμα, ευθύνονται για περισσότερο από το 30% της ανόδου του δείκτη S&P 500 φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.