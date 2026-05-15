Prodea: «Ψήνει» deal με την Quadrivium Hellas με «φόντο» την είσοδο στα data centers

Η ΑΕΕΑΠ παρέχει ομολογιακή χρηματοδότηση έως 15 εκατ. στην εταιρεία εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων, με επιτόκιο 12%, για την ανάπτυξη date center στην Κρήτη, αποκτώντας το 30%. Ποια είναι η Quadrivium Hellas, το ενδιαφέρον της Prodea για τον χώρο.

Στον κλάδο των data centers ετοιμάζεται να εισέλθει η Prodea Investments, προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία χρηματοδότησης με τη Quadrivium Digital Hellas, με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών διασύνδεσης δεδομένων στην Κρήτη. Όπως προκύπτει, η ΑΕΕΑΠ θα χορηγήσει ομολογιακό δάνειο έως 15 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία, με επιτόκιο 12%, ενώ παράλληλα θα αποκτήσει και μετοχική συμμετοχή 30%, ενισχύοντας την παρουσία της σε έναν χώρο με αυξημένες προοπτικές ανάπτυξης, όπως άλλωστε έχει προαναγγείλει η διοίκηση της εισηγμένης κάνοντας λόγο για έναν τομέα με ενδιαφέρον.

Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για επένδυση αρχικού ύψους 70 εκατ. ευρώ, που αφορά τη δημιουργία κέντρου δεδομένων δυναμικότητας 7 MW, με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, σε συνεργασία με την Quadrivium Digital Hellas. Το έργο βρίσκεται ακόμη στα αρχικά του στάδια.

Η χρηματοδότηση του project προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμού κεφαλαίων της Prodea, τραπεζικού δανεισμού και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Με βάση τους όρους του ομολογιακού δανείου που θα παρέχει η ΑΕΕΑΠ, η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση ακινήτου, την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του έργου, την εγκατάσταση εξοπλισμού, καθώς και για τη χρηματοδότηση υποδομών προσαιγιάλωσης υποβρυχίων καλωδίων και λειτουργικών εξόδων εκκίνησης.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. της ΑΕΕΑΠ ενέκρινε τη υπογραφή από την εταιρεία και την «QUADRIVIUM DIGITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου και Σύμβασης Κάλυψης, για την έκδοση από την «QUADRIVIUM DIGITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενός κοινού ομολογιακού δανείου έως του ανώτατου ποσού των 15.000.000 ευρώ, το σύνολο των ομολογιών του οποίου θα καλυφθεί από την Prodea.

Πάντως, κατά πληροφορίες, υπάρχουν προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές αλλά όχι «κλεισμένο» deal, ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι δεδομένο.

Όπως αναφέρεται και στην έκθεση αξιολόγησης που ανέλαβε η PwC αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της επικείμενης χρηματοδότησης μέσω ομολογιακού δανείου συγγενούς εταιρίας, στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η Prodea Investments συμφώνησε με την Quadrivium Digital να συνεπενδύσει στην ανάπτυξη ενός interconnection data center στα Χανιά μέσω της εταιρίας Quadrivium Digital Hellas Μονοπρόσωπη Α.E.. Η Quadrivium Digital είναι εταιρία με βάση την Αγγλία που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers) στην περιοχή EMEA.

Το κυοφορούμενο deal Prodea - Quadrivium Hellas

Πιο αναλυτικά, η Prodea Investments προτίθεται να αποκτήσει μετοχές στην Quadrivium Hellas και συγκεκριμένα ποσοστό 30% του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε συνέχεια της απόκτησης αυτής, η Prodea Investments πρόκειται να παρέχει στην Quadrivium Hellas ομολογιακό δάνειο με επιτόκιο της τάξης του 12% με σκοπό την χρηματοδότηση έργου κατασκευής και ανάπτυξης κέντρου δεδομένων στα Χανιά Κρήτης. Πέραν των κεφαλαίων που θα διαθέσει η Prodea Investments μέσω του ομολογιακού δανείου, το κόστος κατασκευής θα χρηματοδοτηθεί και μέσω τραπεζικού δανεισμού και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Σκοπός της εταιρείας Quadrivium Hellas είναι η εκμετάλλευση (εκμίσθωση, κάθε μορφής αξιοποίηση και διαχείριση) περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως του σχεδιασμού, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων (data centers). Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (καταχώρισης), υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) και υπηρεσιών cloud, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που σχετίζεται με την υποδομή και τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και εν γένει την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση ενσύρματων και ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών και άσκηση λοιπών τηλεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Παλιότερα, η εταιρεία είχε συνδεθεί με πληροφορίες για τη συνεργασία με τη Grid Telecom για τη δημιουργία νέου καλωδιακού σταθμού προσαιγιάλωσης ανοικτής πρόσβασης στα Χανιά, στο πλαίσιο της κατασκευής ενός νέου Data Center αρχικής χωρητικότητας 20 MW που προγραμματίζονταν να αναγερθεί από την Quadrivium και θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως κόμβος διασύνδεσης για την προσαιγιάλωση διεθνών υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών από την Ασία και την Αφρική, τα οποία θα διασχίζουν την Ανατολική Μεσόγειο. Ο εν Ελλάδι βραχίονας έχει έδρα την Αθήνα.

Όπως αναφέραμε, το μέγιστο ποσό του ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε 15.000.000 ευρώ. Η επιλογή της Κρήτης συνδέεται με το γεγονός ότι στο νησί καταλήγουν αρκετά διεθνή καλώδια οπτικών ινών, ενώ αναμένονται και νέες αφίξεις τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ο χαρακτηρισμός του έργου ως interconnection data center παραπέμπει σε κόμβο διασύνδεσης δικτύων και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και όχι σε συμβατικό εταιρικό data center.

Οι όροι του ομολογιακού και το επιτόκιο

Κάθε ομολογία έχει ονομαστική αξία €1 και εκδίδεται σε ευρώ. Το ομολογιακό δάνειο θα αποτελείται από δύο (2) σειρές ομολογιών, τις Ομολογίες Σειράς Α και Σειράς Β, για τη χρηματοδότηση του κόστους απόκτησης του ακινήτου, ανάπτυξης, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του Έργου. Τα κεφάλαια προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της απόκτησης ακινήτου και της ανάπτυξης ενός κέντρου δεδομένων (data center) στο Βαρυπέτρο, Δ.Ε. Θερίσσου, Χανίων, Κρήτης. Ειδικότερα, ο σκοπός περιλαμβάνει την αγορά ακινήτου, την κατασκευή, την εγκατάσταση εξοπλισμού, τη χρηματοδότηση υποδομών προσγείωσης υποβρυχίων καλωδίων και τα λειτουργικά κόστη εκκίνησης.

Το στοχευόμενο επιτόκιο (Target Interest Rate) ανέρχεται σε 12% ετησίως. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται αυτόματα ως PIK τόκοι (Payment-in-Kind) μέσω έκδοσης PIK Ομολογιών, χωρίς υποχρέωση καταβολής σε μετρητά πριν από την ημερομηνία λήξης του δανείου, κατά την οποία θα λάβει χώρα η πλήρης αποπληρωμή των ομολογιών. Η ημερομηνία λήξης (Maturity Date) είναι η 31η Αυγούστου 2042, εκτός εάν συμφωνηθεί εγγράφως μεταγενέστερη ημερομηνία. Η περίοδος διαθεσιμότητας (Availability Period) ανέρχεται σε 120 μήνες (10 έτη) από την υπογραφή της σύμβασης, εντός της οποίας πρέπει να εκδοθεί πλήρως το δάνειο.

Η αποπληρωμή γίνεται στη λήξη, μαζί με όλους τους κεφαλαιοποιημένους τόκους. Η εθελοντική πρόωρη εξόφληση είναι δυνατή με γραπτή ειδοποίηση 10 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση γεγονότος ρευστοποίησης (Liquidity Event) της Εκδότριας (όπως ορίζεται στο ομολογιακό δάνειο), τα έσοδα που απορρέουν από το γεγονός αυτό πρέπει να χρησιμοποιηθούν για υποχρεωτική πρόωρη αποπληρωμή, υπό την επιφύλαξη των λοιπών συμβατικών διατάξεων περί αποπληρωμής. Οι απαιτήσεις του Ομολογιούχου, έπoνται σε σειρά κατάταξης έναντι οποιασδήποτε ανώτερης τραπεζικής χρηματοδότησης (Senior Facility). Ο Ομολογιούχος δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα αναγκαστικής εκτέλεσης ούτε να υποβάλει αίτηση πτώχευσης κατά της Συνδεδεμένης όσο εκκρεμεί η Senior Facility.

Η θετική αξιολόγηση

Όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην αξιολόγηση (που έβγαλε τους όρους δίκαιους και εύλογους), «κατά τον προσδιορισμό του κόστους ιδίων κεφαλαίων, ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η Συνδεδεμένη αποτελεί μη λειτουργούσα οντότητα κατά τη διάρκεια σύνταξης της έκθεσης αυτής, ευρισκόμενη επί του παρόντος σε φάση κατασκευής (construction phase). Ως εκ τούτου, το πιστωτικό και επιχειρηματικό προφίλ του κέντρου δεδομένων (data center) διαφοροποιείται ουσιωδώς από εκείνο εταιριών που βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργική φάση, δεδομένου ότι ενέχει: - Κατασκευαστικό κίνδυνο (construction risk), συνδεόμενο με την αβεβαιότητα ως προς την εμπρόθεσμη και εντός προϋπολογισμού ολοκλήρωση του έργου, καθώς και την επίτευξη των τεχνικών προδιαγραφών, - Κίνδυνο εμπορικής αξιοποίησης (commercial risk), συνδεόμενο με την αβεβαιότητα ως προς την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (SLAs) και τη δημιουργία σταθερών εσόδων κατά τη μετάβαση στη λειτουργική φάση».