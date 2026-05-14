Τραμπ: Η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing

Πρόκειται για μία συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα σηματοδοτήσει την πρώτη αγορά εμπορικών αεροσκαφών αμερικανικής κατασκευής από την Κίνα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη ⁠Boeing, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε νωρίτερα πει πως αναμένει μια ανακοίνωση σχετικά με μια μεγάλη παραγγελία Boeing κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο, όπου είχε συνομιλίες με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

«Ένα πράγμα στο οποίο συμφωνήσαμε σήμερα, (η Κίνα) θα παραγγείλει 200 αεροσκάφη… η Boeing ήθελε 150, πήραν 200», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Fox News.

Μετά την είδηση η μετοχή της Boeing έφτασε να υποχωρεί σχεδόν 5%, η μεγαλύτερη πτώση της εδώ και περίπου επτά μήνες.

Δεν είναι σαφές ποια αεροσκάφη περιλαμβάνονταν στην παραγγελία των 200 αεροσκαφών στην οποία αναφερόταν ο Τραμπ.

Για την Boeing, η συμφωνία τερματίζει χρόνια διαπραγματεύσεων με τις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες και μία μακρά περίοδο «ξηρασίας» παραγγελιών της στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αεροπλάνων στον κόσμο.