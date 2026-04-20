ΕΛΤΟΝ: Αυξημένος κατά 2,3% ο τζίρος το 2025 - Στα 89,3 εκατ. ευρώ

Στα 89,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της ΕΛΤΟΝ καταγράφοντας αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το 2024) και του Ομίλου σε 175 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 8,6% σε σχέση με το 2024).

Το περιθώριο της μικτής κερδοφορίας σταθεροποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2025, μετά τις διακυμάνσεις τιμών που χαρακτήρισαν τα προηγούμενα έτη και επανήλθε στον ιστορικό μέσο όρο της μικτής κερδοφορίας του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα το περιθώριο μικτής κερδοφορίας ανήλθε σε ποσοστό 14,9% για την Εταιρεία και 15,6% για τον Όμιλο.

Ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ διατηρεί τα λειτουργικά έξοδα διοίκησης και διάθεσης σε σταθερά επίπεδα παρά τη συνεχόμενη ανάπτυξή του, με στόχο τον εξορθολογισμό δαπανών και τις συνέργειες κόστους, όπου αυτό είναι δυνατό.

Η διατήρηση του ποσοστού μικτής κερδοφορίας, η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, τα έκτακτα έσοδα από την πώληση των εγκαταστάσεων της θυγατρικής στη Βουλγαρία, καθώς και η μειούμενη μεταβολή της επίδρασης των αποτελεσμάτων του Ομίλου από την εφαρμογή του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (IAS29) στην θυγατρική εταιρεία της Τουρκίας , απέφεραν βελτιωμένα αποτελέσματα προ φόρων.

Πιο συγκεκριμένα:

σε επίπεδο Εταιρείας για το έτος 2025 τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 2,2 εκ. ευρώ (ή 2,4% επί των συνολικών πωλήσεων) σε σχέση με το έτος 2024 που ανήλθαν σε 2,8 εκ. ευρώ (ή 3,2% επί των συνολικών πωλήσεων) και

σε επίπεδο Ομίλου τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 4,5 εκ. ευρώ (ή 2,6% επί των συνολικών πωλήσεων) σε σχέση με το έτος 2024 που ανήλθαν σε 3,7 εκ. ευρώ (ή 2,3% επί των συνολικών πωλήσεων) δηλαδή αύξηση των αποτελεσμάτων προ φόρων (EBT) του Ομίλου κατά 21,8% σε σχέση με το έτος 2024.

Όσον αφορά την Κατάσταση της Οικονομικής θέσης (Ισολογισμός) την 31/12/2025 τόσο η Εταιρεία όσο και ο Όμιλος εμφανίζουν ιδιαίτερα ενισχυμένο κεφάλαιο κίνησης πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία ποσοστό 185% και ο Όμιλος ποσοστό 215,7% (Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της ΕΛΤΟΝ να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Ήδη ο Όμιλος εντός του 2025 προέβη σε έκτακτες αποπληρωμές δανείων για μείωση των ξένων κεφαλαίων. Την 31/12/2025 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε 16,7 εκ. ευρώ έναντι 19,4 εκ. ευρώ την 31/12/2024.

Επενδύσεις

Τον Οκτώβριο του 2024 η Εταιρεία εξαγόρασε σε ποσοστό 100% τα εταιρικά μερίδια της εταιρείας "Ν.ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ". Η εταιρεία "Ν.ΛΕΚΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΕ" ιδρύθηκε το 2000 και δραστηριοποιείτο επιτυχημένα στην Ελληνική αγορά, παραγωγής μιγμάτων και διανομής πρώτων υλών στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων. Συγκεκριμένα, παράγει και εμπορεύεται ειδικά μείγματα και συστατικά τροφίμων που αποτελούν πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες γαλακτοκομικών, αλλαντοποιίας και αρτοποιίας. Η συγκεκριμένη εξαγορά ενδυναμώνει περαιτέρω τις εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου, καθώς τα προϊόντα της εταιρείας είναι συμπληρωματικά στην γκάμα των προϊόντων της ΕΛΤΟΝ. Κατά το έτος 2025 ο Όμιλος εναρμόνισε τις διαδικασίες και εφάρμοσε συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης της αποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας. Στόχος για τα επόμενα έτη, αποτελεί η διεύρυνση των πωλήσεων στην ευρεία γεωγραφική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αυξάνοντας την παραγωγική ικανότητα και αναπτύσσοντας νέα μίγματα προστιθέμενης αξίας, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς.

O Όμιλος ΕΛΤΟΝ συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με την ολοκλήρωση της εγκατάσταση ενός σύγχρονου ERP συστήματος που θα συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και στις συνέργειες σε επίπεδο Ομίλου. Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2024 το νέο ERP έχει εγκατασταθεί σε ασφαλές περιβάλλον Cloud στη μητρική Εταιρεία και από 1η Ιανουαρίου 2025 το νέο ERP έχει εγκατασταθεί στη μεγαλύτερη θυγατρική του Ομίλου την ΕΛΤΟΝ Ρουμανίας. Πλέον καθώς από τον Ιανουάριο του 2026, και οι θυγατρικές εταιρείες στη Σερβία και στην Τουρκία ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση του ERP, ο στόχος έχει επιτευχθεί στο 95%.

Η Διοίκηση συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού του Ομίλου, όπως αυτό αποφασίστηκε το 2024, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την πρώτη φάση της αναδιοργάνωση της εταιρίας στη Βουλγαρία, και προχωρά σταδιακά στα υπόλοιπα βήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση των διαδικασιών και την ανάπτυξη νέων αγορών μέσω των υφιστάμενων θυγατρικών εταιριών αλλά και μέσω νέων εξαγορών.

Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον με έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις λόγω του πολέμου στην Μ. Ανατολή και την Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, καθώς και τις προκλήσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, ο Όμιλος ΕΛΤΟΝ δρα συντονισμένα και πάντα με τη δέουσα προσοχή στις επιχειρηματικές του κινήσεις βασιζόμενος στις ίδιες αξίες, με ένα σύγχρονο μοντέλο Διοίκησης, και το βλέμμα στο μέλλον στοχεύοντας και το 2026 σε άλλη μία επιτυχημένη και κερδοφόρα χρονιά.