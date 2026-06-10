Αμερικανικά αντίποινα εναντίον του Ιράν για την κατάρριψη του Απάτσι

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τρίτη το απόγευμα (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· σχεδόν 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) ότι διεξάγουν «αναλογικά» πλήγματα εναντίον του Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης ότι διεξάγουν «αναλογικά» πλήγματα εναντίον του Ιράν, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου AH-64 Apache την προηγουμένη.

Αμερικανικές δυνάμεις «άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον του Ιράν στις 17:00 (τοπική ώρα· στις 00:00 ώρα Ελλάδας) κατά διαταγή του ανώτατου διοικητή τους (σ.σ. του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ), σε ανταπόδοση για τη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του στρατού ξηράς των ΗΠΑ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Συμπλήρωσε ότι η αποστολή αποτελεί «αναλογική ανταπόδοση αδικαιολόγητης ιρανικής επίθεσης».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεσμεύτηκε να απαντήσει, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι είναι σώοι και ασφαλείς», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

«Εντούτοις, οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», συμπλήρωσε.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεσμεύτηκε να απαντήσει, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.