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Έντονη βροχόπτωση στην Τρίπολη - Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική

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Έντονη βροχόπτωση στην Τρίπολη - Δεκάδες κλήσεις στην πυροσβεστική
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Σε 17 ανήλθαν οι κλήσεις που έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης, λόγω έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες σήμερα.

Σε 17 ανήλθαν οι κλήσεις που έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης, λόγω έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες σήμερα.

Οι κλήσεις αφορούσαν αντλήσεις υδάτων, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το φαινόμενο ήταν πιο έντονο στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κυρίως υπόγεια καταστημάτων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει αντλήσεις υδάτων, ενώ οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρών, αλλά και τυχόν ενάρξεων πυρκαγιών, λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πυροσβεστική
Τρίπολη
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