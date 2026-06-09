Χρυσός: Πτώση εν μέσω φόβων για αύξηση των επιτοκίων

Πτώση σημείωσαν οι τιμές του χρυσού, ακολουθώντας μια ευρύτερη ρευστοποίηση της αγοράς ενώ δέχθηκε πιέσεις και από τις ισχυρές προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων.

Πτώση σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, ακολουθώντας μια ευρύτερη ρευστοποίηση της αγοράς ενώ το πολύτιμο μέταλλο δέχθηκε πιέσεις και από τις ισχυρές προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ φέτος, την ώρα που οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στα βασικά στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Ειδικότερα, ο χρυσός spot υποχώρησε 0,7% στα 4.298,75 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε υποχωρήσει περισσότερο από 1% νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ, παράδοσης Αυγούστου, διολίσθησαν 0,9% στα 4.323,90 δολάρια.

«Οι traders του χρυσού είναι λίγο νευρικοί... Όλες οι αγορές σε όλο το φάσμα περιόρισαν τον κίνδυνο. Και νομίζω ότι αυτός ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι ο λόγος που βλέπουμε πτώση στον χρυσό», δήλωσε ο Μπομπ Χάμπερκορν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στην RJO Futures.

«Ο χρυσός και το ασήμι παραμένουν υπό πίεση μέχρι να λάβουμε σαφέστερη καθοδήγηση από την Fed», πρόσθεσε.

Μετά τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση της περασμένης εβδομάδας, η προσοχή των επενδυτών έχει πλέον στραφεί στην αυριανή έκθεση για τον πληθωρισμό και εκείνη για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού την Πέμπτη, ώστε να έχουν πιο σαφή εικόνα σχετικά με τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ.

«Σε περίπτωση που τα στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ για τον Μάιο παρουσιάσουν επίσης ανοδική έκπληξη την Τετάρτη, η τιμή του χρυσού είναι πιθανό να μειωθεί περαιτέρω. Αυτό αυξάνει επίσης τις πιθανότητες ανάκαμψης αργότερα μέσα στο έτος, σε περίπτωση που, όπως αναμένουμε, η Fed δεν αυξήσει τα επιτόκια», ανέφερε η Commerzbank σε σημείωμά της.

Οι traders εκτιμούν ότι υπάρχει περίπου 70% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων από την Fed τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Στα άλλα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι spot βούτηξε 3,2% στα 65,98 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε 1,1% στα 1.736,08 δολάρια, ενώ το παλλάδιο έχασε 2,5% στα 1.234,93 δολάρια.