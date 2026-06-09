Αίγυπτος: Ενδοπαλαιστινιακές συνομιλίες στο Κάιρο για ένα σχέδιο αφοπλισμού για τη Γάζα

Εκπρόσωποι παλαιστινιακών κινημάτων που συνεδριάζουν στο Κάιρο συμφώνησαν ώστε οι στρατιωτικοποιημένες ομάδες της Λωρίδας της Γάζας να παραδώσουν ένα μέρος των όπλων τους σε ένα ad hoc παλαιστινιακό όργανο που δεν έχει ακόμη συσταθεί.

Εκπρόσωποι παλαιστινιακών κινημάτων που συνεδριάζουν στο Κάιρο συμφώνησαν ώστε οι στρατιωτικοποιημένες ομάδες της Λωρίδας της Γάζας να παραδώσουν ένα μέρος των όπλων τους σε ένα ad hoc παλαιστινιακό όργανο που δεν έχει ακόμη συσταθεί, έγινε γνωστό σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο από παλαιστινιακές πηγές.

Μια τέτοια πρόταση δεν έχει εκ των προτέρων καμιά πιθανότητα να γίνει αποδεκτή από το Ισραήλ, το οποίο απαιτεί πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας αρχίζοντας από τον αφοπλισμό του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς. Ωστόσο αρκετοί συμμετέχοντες στις συνομιλίες του Καΐρου εξέφρασαν την ελπίδα ότι (η πρόταση μπορεί) να καταστήσει δυνατή την απεμπλοκή των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Γάζας, οι οποίες βρίσκονται σε αδιέξοδο εδώ και μήνες.

Σήμερα, τα κινήματα συζητούν στο Κάιρο τρόπους της παράδοσης των όπλων που αναφέρονται στη συμφωνία στα χέρια μιας παλαιστινιακής δομής εγκεκριμένης από διάφορες παλαιστινιακές πολιτικές συνιστώσες, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή για τις διαπραγματεύσεις.

Τα κινήματα ωστόσο απέρριψαν την ιδέα ενός πλήρους αφοπλισμού όπως ζητεί το Ισραήλ, δήλωσαν πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Η Αίγυπτος και οι διαμεσολαβητές εργάζονται για την επεξεργασία μιας νέας αποδεκτής φόρμουλας που θα λαμβάνει υπόψη αυτή τη συναίνεση», διευκρίνισε ένας εκ των συμμετεχόντων.

Ένας άλλος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που μετέχει στις συνομιλίες δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αιγύπτιοι και οι Καταριανοί διαμεσολαβητές δέχτηκαν ευνοϊκά αυτή την προσέγγιση.

«Η Χαμάς συνδέει το θέμα των όπλων με μια πλήρη ισραηλινή αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας και την ανοικοδόμηση της Γάζας», σχολίασε Παλαιστίνιος πολιτικός αξιωματούχος στο περιθώριο των συνομιλιών.

Ο Τάχερ αλ-Νούνου, αξιωματούχος της Χαμάς, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σημειώθηκε «απλή πρόοδος» τις τελευταίες ημέρες, εκτιμώντας ότι τα παλαιστινιακά κινήματα επεξεργάστηκαν μια «υπεύθυνη» απάντηση.

Τα ισραηλινά πλήγματα, που έχουν στόχο σύμφωνα με το Ισραήλ, μέλη ενόπλων ομάδων, συνεχίζονται σχεδόν σε καθημερινό ρυθμό παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, στο πλαίσιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε σταδιακά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές ρίχνουν η μια την ευθύνη στην άλλη για το σημερινό αδιέξοδο.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις του, κυρίως τις ανθρωπιστικές, όταν απαιτεί τον πλήρη αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος πριν από οποιαδήποτε συνέχιση του σχεδίου.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν είναι αντίθετη στην παράδοση ενός μέρους του οπλοστασίου της, αλλά μόνο στο πλαίσιο μιας παλαιστινιακής πολιτικής διαδικασίας.

Ο πρώην ηγέτης της, ο Χάλεντ Μεσάαλ, μίλησε επίσης για «πάγωμα» ή «αποθήκευση» των όπλων, κάτι που απορρίφθηκε αμέσως από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ