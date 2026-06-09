Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Φιλύρου

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα οριοθετήθηκε, χωρίς να απειλήσει κατοικίες και υποδομές και χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν υδροφόρες από μηχανήματα έργου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 για την περιοχή του Φιλύρου Κατά τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λάμβανε συνεχή εικόνα από drone και θερμική κάμερα.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος και το δύσβατο της περιοχής οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Για την διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.