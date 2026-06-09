Βέλγος πρωθυπουργός: «Σκέτη βλακεία» η ακύρωση κατασκευής κοινού μαχητικού Γερμανίας-Γαλλίας-Ισπανίας

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ αποδοκίμασε σήμερα την εγκατάλειψη του σχεδίου για την κατασκευή κοινού μαχητικού επόμενης γενιάς σε συνεργασία με την Ισπανία.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ αποδοκίμασε σήμερα την εγκατάλειψη του σχεδίου για την κατασκευή κοινού μαχητικού επόμενης γενιάς σε συνεργασία με την Ισπανία (SCAF στα γαλλικά, FCAS στα αγγλικά) μιλώντας για μια «βλακώδη» απόφαση που, κατά την άποψή του, καταδεικνύει την «αλαζονεία» των κύριων εταίρων του έργου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

«Ένοιωσα μεγάλη απογοήτευση όταν διάβασα ότι η Γαλλία και η Γερμανία δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την ανάπτυξη (αυτού του σχεδίου). Τι χάσιμο χρόνου, τι αλαζονεία!», είπε ο Βέλγος πρωθυπουργός σε ομιλία του σε συνέδριο που διοργάνωσε το think tank «Φίλοι της Ευρώπης» με θέμα την ενιαία αγορά.

Με φόντο τη ρωσική απειλή και την αποδέσμευση των ΗΠΑ από την Ευρώπη, είναι απαραίτητο οι ευρωπαϊκές χώρες να εξετάσουν συλλογικά την άμυνά τους, με κοινά σχέδια, ιδίως στην αεροπορική άμυνα, τόνισε ο ντε Βέβερ.

«Το να πιστεύεις ότι μπορείς να αναπτύξεις ένα μαχητικό αεροσκάφος μόνος σου ή να το κάνεις πιο γρήγορα μόνος σου, απλά αγνοείς την πραγματικότητα. Είναι σκέτη βλακεία», επέμεινε ο Φλαμανδός συντηρητικός ηγέτης.

Το Βερολίνο και το Παρίσι ενταφίασαν οριστικά χθες Δευτέρα το σχέδιο SCAF, κάτι που αναμενόταν να συμβεί εδώ και μήνες, με φόντο τις ανεπίλυτες εντάσεις ανάμεσα στις δύο βιομηχανίες που θα διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή του, την Airbus και τη Dassault.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς «κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση» πως οι δύο βιομηχανίες «δεν καταφέρνουν να συνεννοηθούν» για να προχωρήσει το έργο αυτό, υπολογιζόμενης αξίας 100 δισεκ. ευρώ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γερμανική κυβέρνηση.

Το σχέδιο, το οποίο είχε αναγγελθεί το 2017 από τον Μακρόν και την τότε καγκελάριο της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, και στο οποίο είχε ανακοινώσει πως θα εντασσόταν η Ισπανία δυο χρόνια αργότερα, στη θεωρία θα οδηγούσε στην κατασκευή όχι μόνο μαχητικού αεροσκάφους, αλλά και σκαφών συνοδείας, συνδεδεμένων μαζί του μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πρωτοποριακού συστήματος επικοινωνίας που είχε βαφτιστεί «νέος μάχης» («combat cloud»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ