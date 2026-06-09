Βουλγαρία: Η νέα κυβέρνηση δεν θα παράσχει όπλα στην Ουκρανία

Η Βουλγαρία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχει στρατηγική θέση στη Μαύρη Θάλασσα, παρέδωσε στην Ουκρανία το 2024 και το 2025 αντιαρματικούς πυραύλους, τεθωρακισμένα οχήματα, όλμους, αντιαεροπορικά πυροβόλα και οβιδοβόλα, όπως και όπλα πεζικού, μετά την αλλαγή της πολιτικής της.

Ο νεοδιορισθείς υπουργός Άμυνας της Βουλγαρίας Ντίμιταρ Στογιάνοφ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν θα παράσχει πλέον όπλα στην Ουκρανία και κάλεσε τη Μόσχα και το Κίεβο να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να τερματιστεί ο πόλεμος, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο τηλεγράφημα του βουλγαρικού ειδησεογραφικού πρακτορείου BTA.

Η Βουλγαρία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατέχει στρατηγική θέση στη Μαύρη Θάλασσα, παρέδωσε στην Ουκρανία το 2024 και το 2025 αντιαρματικούς πυραύλους, τεθωρακισμένα οχήματα, όλμους, αντιαεροπορικά πυροβόλα και οβιδοβόλα, όπως και όπλα πεζικού, μετά την αλλαγή της πολιτικής της.

Το 2022 και το 2023 δεν εξήγαγε επισήμως όπλα και πολεμοφόδια στην Ουκρανία, αντίθετα, εξήγαγε κυρίως σε ευρωπαίους μεσάζοντες, με τους βούλγαρους αξιωματούχους να δηλώνουν ότι δεν μπορούσαν να ελέγξουν τι έκαναν οι αγοραστές με αυτές τις εξαγωγές.

«Δεν προβλέπεται να παράσχει η βουλγαρική πλευρά περισσότερα όπλα στον ουκρανικό στρατό», δήλωσε ο Στογιάνοφ παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες του υπουργείου του.

«Έχουμε ήδη καταστήσει σαφές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα επιλυθεί στο πεδίο της μάχης… είναι καιρός να επιδιώξουμε μια δίκαιη ειρήνη, η οποία θα καθοριστεί από τις δύο πλευρές».

Δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση εκ μέρους του Κιέβου.

Τον Μάρτιο η Ουκρανία και η Βουλγαρία κατέληξαν σε μια 10ετή διμερή συμφωνία συνεργασίας σε θέματα ασφαλείας που περιλαμβάνει την από κοινού παραγωγή αμυντικών όπλων, ανταλλαγή πληροφοριών και έναν ενεργειακό διάδρομο μέσω του οποίου θα διοχετεύονται έως 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας, της οποίας ηγείται ο πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ορκίσθηκε τον περασμένο μήνα. Ο Ράντεφ είναι γνωστός για τη φιλορωσική του στάση αλλά δεσμεύτηκε να ακολουθήσει φιλοευρωπαϊκές πολιτικές μετά την ορκωμοσία του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ