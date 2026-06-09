Axios - New York Times: Ιρανικό drone κατέρριψε το αμερικανικό ελικόπτερο στo Ορμούζ

Το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που κατέπεσε χθες Δευτέρα στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Axios.

Το αμερικανικό ελικόπτερο Apache που κατέπεσε χθες Δευτέρα στα Στενά του Ορμούζ επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλούνται αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δεν κατονομάζεται, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Axios.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα πλωτό drone του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους στη θαλάσσια περιοχή κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με την ενημέρωση από το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν πως κατέρριψε το αμερικανικό ελικόπτερο Apache, απειλώντας με αντίποινα.

Αψηφώντας τις απειλές Τραμπ, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υπογράμμισε ακολούθως σε ανάρτησή του στο Χ ότι για τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην ιρανική επικράτεια, «η καλύτερη λύση είναι να αποχωρήσουν». «Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε κι άλλες γλώσσες», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ