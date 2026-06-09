Wall Street: Έσωσε το πρόσημο ο Dow, επέστρεψε στα κόκκινα ο Nasdaq

Το χθεσινό rebound των tech μετοχών δεν είχε συνέχεια, με τις συζητήσεις για το ΑΙ να παραμένουν, την ώρα που όλη η αγορά περιμένει με τεράστιο ενδιαφέρον την αυριανή έκθεση για τον πληθωρισμό ΗΠΑ.

Με μεικτά πρόσημα ολοκλήρωσε την συνεδρίαση η Wall Street την Τρίτη, με τον τεχνολογικό κλάδο να παραμένει στο επίκεντρο και να δίνει τον ρυθμό στην αγορά, ο οποίος ξεκίνησε αισιόδοξος στα πράσινα, συνέχισε στο βαθύ κόκκινο προκαλώντας αρκετό προβληματισμό, για να καταλήξει σε μία μέση λύση στο κλείσιμο. Το χθεσινό rebound των tech μετοχών δεν είχε συνέχεια, με τις συζητήσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη να παραμένουν, την ώρα που όλη η αγορά περιμένει με τεράστιο ενδιαφέρον την αυριανή έκθεση για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ που θα καθορίσει τις κινήσεις της Fed.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατάφερε μετά από «μάχη» να κλείσει θετικός με +0,17% στα επίπεδα των 50.870 μονάδων, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 έπεσε στο -0,26% στις 7.386 μονάδες. Ο Nasdaq από το +1,1% της έναρξης της συνεδρίασης, ολοκλήρωσε στο -0,97% στις 25.678 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε πλησιάσει και το -3%.

O δείκτης ETF iShares Semiconductor υποχώρησε 1,6% μετά από μια ανάκαμψη 6% τη Δευτέρα, ενώ είχε προηγηθεί η «καταστροφική» Παρασκευή και το -10%, η χειρότερη ημέρα του σε έξι χρόνια, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι μετοχές των AI chip τρέχουν γρηγορότερα από όσο θα έπρεπε. Ο τεχνολογικός κλάδος βρίσκεται ανάμεσα στην αισιοδοξία για την Τεχνητή Νοημοσύνη και των αυξανόμενων ανησυχιών ότι ο επίμονος πληθωρισμός θα μπορούσε να ωθήσει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αυξήσει τα επιτόκια φέτος.

Στο ταμπλό, η Micron Technology υποχώρησε 1,4% μαζεύοντας τις ισχυρές απώλειες που κατέγραφε νωρίτερα, ενώ η Broadcom διολίσθησε πάνω από 1%.

Παράλληλα, η Apple έγραψε απώλειες άνω του 3,5%, καθώς όπως έγινε γνωστό η νέα έκδοση του ψηφιακού βοηθού Siri με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης δεν θα κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των αντιμονοπωλιακών κανόνων που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο επίπεδο της γεωπολιτικής, οι ΗΠΑ ενδέχεται να σφραγίσουν μια συμφωνία με το Ιράν ακόμη και εντός ημερών, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια από τις πολλές υποσχέσεις πως το τέλος του πολύμηνου πολέμου πλησιάζει. Η συμφωνία θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν να ανακοινώνουν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά να προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ συνεχίσει την «επιθετικότητά» του, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Τελ Αβίβ.

Η Wall Street προετοιμάζεται για ένα σημαντικό γεγονός την Παρασκευή, όταν η SpaceX ενδέχεται να γράψει ιστορία στην αγορά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή.

Επίσης, η OpenAI ανακοίνωσε μετά το κλείσιμο της αγοράς τη Δευτέρα ότι έχει καταθέσει εμπιστευτικά έγγραφα για μια IPO, μια εβδομάδα αφότου η ανταγωνίστρια Anthropic έπραξε το ίδιο. Και οι δύο εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον σε θέση να διαπραγματευτούν στη Wall Street ήδη από το φθινόπωρο.