Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας - Θα τιμήσουμε τη συμμαχία με ΗΠΑ»

Σε επόμενη τοποθέτησή του και ερωτηθείς για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων σημείωσε: «Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ. Έχουμε συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια.

«Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα από την εποχή του Ελ. Βενιζέλου. Πάντα η κατεύθυνση ήταν η σωστή και η Ελλάδα ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές. Θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και την ικανότητά μας να κάνουμε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό έκανε και ο Βενιζέλος. Σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον και να τασσόμαστε με τις κατάλληλες συμμαχίες. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετράει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα, μέλος της ΕΕ, του ΝΑΤΟ αλλά παράλληλα στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Πλέον δεν είμαστε το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης όπως πριν 10 χρόνια. Αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας. Ταυτόχρονα είμαστε γέφυρα μεταξύ όσων συμβαίνουν στην Ευρώπη, στη Δύση και σε ένα κομμάτι του κόσμου με δυναμισμό. Αναπτύξαμε δεσμούς με τις χώρες του Κόλπου. Στρατηγική συμμαχία με την Ινδία. Η Ελλάδα έχει την ικανότητα να κοιτά προς τη Δύση, και να ανήκει στην ΕΕ, έχοντας μια ιστορική κληρονομιά. Σε μια εποχή που η ισχύς μετακινείται προς την Ανατολή μπορούμε να είμαστε πιο ενεργητικοί στη διπλωματική μας δράση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάν Αμανπούρ στο πλαίσιο της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν ο Economist και το iefimerida.gr με τίτλο «Αποτυπώνοντας το μέλλον».

Σε επόμενη τοποθέτησή του και ερωτηθείς για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων σημείωσε: «Ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι είμαστε αφοσιωμένο μέλος της ΕΕ. Έχουμε συμμαχία με τις ΗΠΑ που σκοπεύουμε να τιμήσουμε όπως κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια. Η σχέση μας αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας στην περιοχή . Υπάρχουν ευκαιρίες που αναδύονται για την Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική. Η κυριαρχία των ΗΠΑ στην ενέργεια είναι ξεκάθαρη. Το ενεργειακό μείγμα προβλέπει την ύπαρξη φυσικού αερίου. Η Ελλάδα έχει πρόγραμμα και ελπίζουμε να βρούμε φυσικό αέριο στα ελληνικά ύδατα και έχουμε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες. Λόγω γεωγραφικής θέσης, οι ΗΠΑ μπορούν να εξάγουν LNG μέσω της Ελλάδας στην Ευρώπη και μπορούμε να προμηθεύσουμε όλους τους βόρειους γείτονές μας εξαιτίας της υποδομής μας. Να αναφέρω τη σημασία της ναυτιλίας. Είναι γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα. Το δεύτερο στοιχείο που αφορά τις ΗΠΑ και την Ελλάδα είναι η νέα προσέγγιση της αύξησης των δαπανών για την άμυνα, διασφαλίζοντας την Ευρώπη για να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να είναι ενεργό μέλος του ΝΑΤΟ. Τώρα αυξάνονται οι δαπάνες για την άμυνα. Να βρούμε τρόπους ευθυγράμμισης με τις ΗΠΑ και ένας από αυτούς είναι η 3+1 συμμαχία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επόμενη τοποθέτησή του για τον αντίκτυπο των σημερινών εξελίξεων στο μέλλον είπε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα. Για τα Στενά του Ορμούζ είπε ότι αυτή η μη ομαλή κατάσταση έχει γίνει νέα κανονικότητα και αυτό θα έχει αντίκτυπο. «Θεωρώ ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο καμπής που θα οδηγήσει σε σταθεροποίηση των τιμών. Το πρώτο θέμα που αφορά και την κυβέρνησή μου που είναι οι τιμές του πετρελαίου είναι αν θα είναι οικονομικά προσβάσιμες. Τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν παρότι έχουμε ανεβάσει τους μισθούς και έχουμε μειώσει την ανεργία. Το διακύβευμα είναι να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο γιατί σε τελική ανάλυση ένα από τα κληρονομήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ένας κόσμος με ελεύθερη ναυσιπλοΐα και ελεύθερο εμπόριο. Ως μια μεσαίου μεγέθους χώρα έχουμε στείλει πλοία στο πλαίσιο της αποστολής «ASPIDES». Δυστυχώς ο χρόνος περνάει και μειώνεται», σημείωσε.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία ο κ. Μητσοτάκης είπε πως ήταν πόλεμος της Ευρώπης. «Η Ελλάδα υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο και θεωρεί ότι δεν αλλάζουν τα σύνορα δια της βίας. Είμαι ξεκάθαρος. Είμαστε σε μια θέση με περισσότερα κίνητρα να κάνει μια συμφωνία η Ρωσία. Έχουμε μια γραμμή συγκρούσεων που τίποτα δεν εξελίσσεται. Αυτό πρέπει να το μελετήσουμε με μεγάλη προσοχή. Το κλειδί για να έρθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να καταλάβει ο Πούτιν ότι δεν θα πετύχει τους στόχους του στρατιωτικά. Βασική υπόθεση για ειρηνευτική συμφωνία είναι να βρεθεί σημείο επαφής. Ευελπιστώ ότι θα επιστρέψουμε σε αυτό με απτές εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα βάλει ξανά στο στόχαστρο την Ουκρανία. Θεωρώ ότι είμαστε πιο κοντά στο να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν έχει νόημα αυτός ο πόλεμος. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Πούτιν. Κάθε λογικός αντιλαμβάνεται ότι ο Πούτιν έχει περισσότερα να χάσει από όσα θα κερδίσει αν συνεχίσει τον πόλεμο», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ευρώπης - Κίνας, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Μιλούμε για τις εμπορικές σχέσεις από την πλευρά του παραγωγού ή του καταναλωτή; Θέλεις φτηνό αυτοκίνητο; Ουδείς μπορεί να ανταγωνιστεί τους Κινέζους. Η Κίνα έχει υπερπαραγωγική ικανότητα επιδοτούμενη. Αυτό συνιστά κίνδυνο. Υπάρχουν εργαλεία. Είναι μεγάλη αγορά. Το εμπορικό μας έλλειμμα λέει τη μισή αλήθεια. Η άλλη είναι ότι η βιομηχανία μας δεν είναι ανταγωνιστική. Να έχουμε πιο στιβαρή ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική».

Σε ερώτηση αν η Ευρώπη μπορεί να γίνει γεωπολιτικός παίκτης ο πρωθυπουργός είπε πως πρέπει να υλοποιήσουμε την έκθεση Ντράγκι. «Αν κάτι πρέπει να συμβεί τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι είναι να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

«Στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια που έχουμε οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια παραμένουν στέρεα ώστε να οδηγηθούμε σε μακροοικονομική σταθερότητα. Είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα ώστε να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας. Η Ελλάδα κινείται προς τη σταθερότητα. Έτσι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, να στηρίζουμε εισοδήματα ευάλωτων και οικογενειών. Το θέμα στις επόμενες εκλογές είναι αν θα συνεχίσουμε αυτές τις πολιτικές», απάντησε σε ερώτηση για το μέλλον της Ελλάδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ