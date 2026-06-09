Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Πτώση 3% για την BP

Οι ήπιες διακυμάνσεις που επικράτησαν στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης έδωσαν τη θέση τους στο φίνις στη φρέσκια ανησυχία για τον τεχνολογικό κλάδο.

Οι ήπιες διακυμάνσεις που επικράτησαν στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης έδωσαν τη θέση τους στο φίνις στη φρέσκια ανησυχία για τον τεχνολογικό κλάδο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, καθώς η πτώση στην Wall Street και στον Nasdaq επηρέασε τους δείκτες και ακύρωσε εν μέρει το θετικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί από τις πιο αισιόδοξες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που οδήγησαν και στην αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 έκλεισε αρνητικός, χάνοντας 0,42% στις 619,09 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 ολοκλήρωσε στο -0,24% στις 6.047 μονάδες.

O Stoxx 600 Technology, από άνοδο σχεδόν 1% που κατέγραφε αρχικά, με τον κλάδο να επιδεικνύει σημάδια σταθεροποίησης μετά το πρόσφατο κύμα ρευστοποιήσεων, επηρεάστηκε από την πτώση της Wall Street, και έκλεισε στο -1,1%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε πτώση 0,80% στις 24.418 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο διολίσθησε 1,36% στις 10.231 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατάφερε να μείνει οριακά πράσινος στο 0,05% και τις 8.203 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,11% στις 50.262 μονάδες ενώ ο IBEX 35 υποχώρησε 0,20% στις 18,186 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της BP υποχώρησε σχεδόν 3% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μετά την ανακοίνωση πως ο κολοσσός της ενέργειας θα θέσει σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου ένα σημαντικό σχέδιο αναδιάρθρωσης, με στόχο την απλοποίηση του οργανωτικού της πλαισίου για την ενίσχυση της απόδοσης και της αξίας των μετόχων. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιουλίου, ο Γκόρντον Μπιρέλ θα αναλάβει καθήκοντα εκτελεστικού αντιπροέδρου του upstream (Παραγωγή & Εξόρυξη), ενώ ο Ρίτσαρντ Χάρντινγκ θα αναλάβει τον ίδιο ρόλο – προσωρινά – για το downstream (Διύλιση & Εμπορία). Η νέα Διευθύνουσα Σύμβουλος Μεγκ Ο’Νιλ, βρίσκεται υπό πίεση να υλοποιήσει μια ανάκαμψη που ξεκίνησε ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος Μάρεϊ Άουκινκλος πέρσι.

Άνοδο 0,25%, σημείωσε η μετοχή της UBS έπειτα από δημοσίευμα του Reuters που ανέφερε ότι οι ελβετικές αρχές εξετάζουν πρόταση που θα μπορούσε να μετριάσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για την τράπεζα, μειώνοντας κατά δισεκατομμύρια δολάρια το πρόσθετο κεφαλαιακό βάρος.

Η μετοχή της GSK διολίσθησε 0,5% παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας ανάπτυξης αντικαρκινικών φαρμάκων Nuvalent έναντι 10,6 δισ. δολαρίων.