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Περισυλλογή 150 αλλοδαπών νότια της Κρήτης - 2.663 συλλήψεις από Λιμενικό τον Μάιο

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Περισυλλογή 150 αλλοδαπών νότια της Κρήτης - 2.663 συλλήψεις από Λιμενικό τον Μάιο
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Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν πάνω σε αλιευτικό σκάφος από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX.

Περίπου 150 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν πάνω σε αλιευτικό σκάφος από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX. Άμεσα κινητοποιήθηκαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και τρία παραπλέοντα πλοία.

Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια από τα πλωτά του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας τους.

Στις 2.663 οι συλλήψεις παράτυπων αλλοδαπών τον Μάιο από το Λιμενικό

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά τον Μάιο του 2026 καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, με τις συλλήψεις να ανέρχονται σε 2.663 άτομα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν 72 διακινητές και κατασχέθηκαν πέντε σκάφη που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους.

Στον τομέα της παράτυπης εξόδου, καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά, με τη σύλληψη πέντε αλλοδαπών που εντοπίστηκαν στην ελληνική επικράτεια ενώ επιχειρούσαν να μεταβούν παράνομα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, συνελήφθη ένας διακινητής, κατασχέθηκε ένα όχημα και εντοπίστηκαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Λιμενικό
Κρήτη
Μεταναστευτικό
Προσφυγικό
Σύλληψη
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