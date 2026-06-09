Βαριές απώλειες για το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Ράιτ για αύξηση της ροής στο Ορμούζ

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ «αυξάνεται πολύ σημαντικά».

Υποχώρησαν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, φτάνοντας μάλιστα ενδοσυνεδριακά σε χαμηλό επτά εβδομάδων, καθώς ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε ότι η κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ «αυξάνεται πολύ σημαντικά».

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διολίσθησαν 2,7% κλείνοντας στα 91,45 δολάρια το βαρέλι, ενώ είχαν νωρίτερα είχαν φτάσει και στο -5%.

Tο αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε 3,4% στα 88,20 δολάρια.

Ο Ράιτ δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία για το πόσο έχουν αυξηθεί οι ροές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, μιλώντας στο CNBC στο Παγκόσμιο Φόρουμ Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε, οι εξαγωγές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ αυξάνονται και «θα συνεχίσουν να αυξάνονται».

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν ακόμη και αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν κατέρριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache που περιπολούσε στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση».

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο δίκτυό του Truth Social.

Περισσότερο πετρέλαιο μπορεί να διέρχεται από το Ορμούζ από ό,τι είναι δημόσια ορατό, έγραψαν οι αναλυτές της JPMorgan σε σημείωμα στις 4 Ιουνίου. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει συντονιστεί αθόρυβα με ορισμένα πλοία που προσπαθούν να βγουν από τον Περσικό Κόλπο.

Περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μπορεί να εξέρχονται από δεξαμενόπλοια που έχουν απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες τους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας.

«Παρά τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό και την απότομη μείωση της εμπορικής κυκλοφορίας, εντυπωσιακά μεγάλοι όγκοι αργού και πετρελαϊκών προϊόντων φαίνεται να εξακολουθούν να διέρχονται από το Στενό», ανέφεραν οι αναλυτές της JPMorgan.

«Η αγορά πετρελαίου υποχωρεί... καθώς η τελευταία διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν φιλτραρίστηκε υπέρ μιας εκεχειρίας και καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να ωθεί την αγορά προς τα κάτω υπονοώντας ότι το τέλος του πολέμου με το Ιράν θα μπορούσε να επιτευχθεί σε 2-3 ημέρες με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο», ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της εταιρείας συμβούλων ενέργειας Ritterbusch and Associates.