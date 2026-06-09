Αφγανιστάν: Η αστυνομία διαλύει διαδηλώσεις κατά του χιτζάμπ στο δυτικό τμήμα της χώρας

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν και δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, συνελήφθησαν.

Αφγανοί αξιωματούχοι ασφαλείας διέλυσαν σήμερα διαδήλωση υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών στη δυτική επαρχία Χεράτ αφότου κάτοικοι δήλωσαν ότι η αστυνομία ηθών των Ταλιμπάν έθεσε υπό κράτηση γυναίκες που κατηγορήθηκαν ότι παραβίασαν στους υποχρεωτικούς ενδυματολογικούς κανόνες.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν και δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, συνελήφθησαν. Οι αρχές των Ταλιμπάν δεν έχουν επιβεβαιώσει τα θύματα ή τις συλλήψεις.

Ο Σαγέντ Μασούντ Χοσεΐνι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Χεράτ, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Bakhtar ότι η συγκέντρωση στην περιοχή Τζεμπραΐλ «προκάλεσε ένταση» και διατάραξε τη δημόσια τάξη, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της αντίθεσης στο ισλαμικό χιτζάμπ, που ο ίδιος περιέγραψε ως θρησκευτική υποχρέωση.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν όταν αξιωματούχοι από το υπουργείο Προώθησης της Αρετής και Πρόληψη της Διαφθοράς προσπάθησαν να συλλάβουν γυναίκες που ήταν αντίθετες στις υποχρεωτικές ενδυματολογικές απαιτήσεις.

Κάποιοι κάτοικοι δήλωσαν ότι αξιωματούχοι είχαν ως στόχο γυναίκες που ήδη τηρούσαν τον υποχρεωτικό ενδυματολογικό κώδικα, που απαιτεί την πλήρη κάλυψη του σώματος και του προσώπου.

Οπτικό υλικό από τη Χεράτ δείχνει οπλισμένους αστυνομικούς να διαλύουν τη διαδήλωση ενώ μεταξύ των διαδηλωτών ήταν γυναίκες με εντελώς καλυμμένο το πρόσωπο. Κάποια στιγμή, φαίνονται άνθρωποι να τρέχουν να καλυφθούν καθώς στο βάθος ακούγονται πυροβολισμοί.

Αφότου κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021, οι Ταλιμπάν επέβαλαν σαρωτικούς περιορισμούς στις γυναίκες και τα κορίτσια, που αφορούσαν την πρόσβαση στη μόρφωση, την απασχόληση και την άθληση και που προκάλεσαν εκτεταμένη διεθνή κριτική.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ