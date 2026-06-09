Γερμανία: Σε επίπεδο-ρεκόρ τα εγκλήματα με πολιτικό κίνητρο

Το 2025 καταγράφηκαν 85.837 αδικήματα με πολιτικό κίνητρο, κατά σχεδόν 2% περισσότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος.

Σε νέο ιστορικό υψηλό επίπεδο έφτασαν το 2025 τα εγκλήματα με πολιτικό κίνητρο στη Γερμανία εκ των οποίων τα περισσότερα διεπράχθησαν από ακροδεξιούς εξτρεμιστές. Η μεγαλύτερη αύξηση διαπιστώθηκε ωστόσο στα εγκλήματα με δράστες ακροαριστερούς.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας, το 2025 καταγράφηκαν 85.837 αδικήματα με πολιτικό κίνητρο, κατά σχεδόν 2% περισσότερα από ό,τι το προηγούμενο έτος. Παρουσιάζοντας την έκθεση, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) εξέφρασε την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αύξηση της τάσης για βία, ενώ σημείωσε και την ισχυρή αύξηση των εγκλημάτων με ακροαριστερά κίνητρα.

Από τα αδικήματα που καταγράφονται στην έκθεση, τα 4.156 αποτελούν «βίαια» εγκλήματα. Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το 2024 και, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΒΚΑ Χόλγκερ Μουνχ, είναι ο μεγαλύτερος αριθμός από το 2016. Στα βίαια εγκλήματα περιλαμβάνονται επιθέσεις, αντίσταση κατά αστυνομικών, εμπρησμοί, αλλά και συγκρούσεις με πολιτικούς αντιπάλους στο περιθώριο διαδηλώσεων.

Τα εγκλήματα με κίνητρο ακροδεξιές αντιλήψεις ήταν 42.544 και αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του συνόλου των περιστατικών. Παρά τη μικρή μείωση κατά 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, «είναι σαφές ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται επί του παρόντος από τον ακροδεξιό εξτρεμισμό», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ και πρόσθεσε ότι ταυτόχρονα η μεγαλύτερη αύξηση, με 43%, στα βίαια εγκλήματα διαπιστώθηκε στις περιπτώσεις με ακροαριστερό υπόβαθρο, οι οποίες είναι πλέον το 1/3 του συνόλου των περιστατικών.

Τα εγκλήματα με θρησκευτικά κίνητρα αυξήθηκαν επίσης κατά 5,7%, εκείνα με αντισημιτικά κίνητρα κατά 5%, ενώ στις κατηγορίες που δεν αντιστοιχούνται σε κάποια από τις κύριες ομάδες, ο αριθμός των καταγεγραμμένων αδικημάτων μειώθηκε κατά 5,7%. «Ειδικά τα αδικήματα με αντισημιτικά κίνητρα εκτιμάται ότι σε ποσοστό 50% σχετίζονται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», εξήγησε ο κ. Μουνχ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ