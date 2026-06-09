Ειδήσεις | Ελλάδα

Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Βουλή: Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» από την Ολομέλεια.

Με τη θετική ψήφο μόνο της ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» από την Ολομέλεια.

Αντίθετα, το σχέδιο νόμου καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νίκη, ενώ το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ τάχθηκε με το «παρών».

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, επίσης, και η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για την παράταση λειτουργίας και καθορισμού αντιτίμου για την εκμετάλλευση του αγωγού τροφοδοσίας αεροπορικού καυσίμου του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα της μοριοδότησης, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης την καταψήφισαν, πλην της Ελληνικής Λύσης που τοποθετήθηκε με το «παρών».

Η ψηφοφορία, επειδή διεξήχθη μέσω ψηφοδελτίου από τους εισηγητές και αγορητές των κομμάτων, η Πλεύση Ελευθερίας, εάν και δήλωσε πως καταψηφίζει το νομοσχέδιο δεν κατέθεσε το σχετικό ψηφοδέλτιο με την λήξη της συνεδρίασης κάτι που αναμένεται να κάνει τις επόμενες ώρες.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η Παρασκευή… είναι Wolt Day: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες το 2025

Σε Telekom μετονομάζεται η Cosmote Telekom -Το μέρισμα και οι επόμενες κινήσεις

Εξοικονομώ 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των έργων - Αγώνας δρόμου έως την προθεσμία

tags:
Βουλή
Μεταναστευτικό
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider