«Βουτιά» 4% για το bitcoin, «φλερτάρει» με τα 60.000 δολάρια

Ισχυρές απώλειες που το φέρνουν στις παρυφές των 60.000 δολαρίων σημειώνει την Τρίτη το bitcoin, με το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα να βουτά στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2024, σε μία καταστροφική εβδομάδα για την αγορά των crypto.

Ισχυρές απώλειες που το φέρνουν στις παρυφές των 60.000 δολαρίων σημειώνει την Τρίτη το bitcoin, με το ισχυρότερο κρυπτονόμισμα να βουτά στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο του 2024, σε μία καταστροφική εβδομάδα για την αγορά των crypto.

Πιο αναλυτικά, το απόγευμα της Τρίτης, το bitcoin διαπραγματεύεται στα 61.249 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 3,5%, ενώ νωρίτερα μέσα στη ημέρα έφτασε να υποχωρεί ως και τα 59.099 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, το κρυπτονόμισμα έχει υποχωρήσει άνω του 16%, ενώ βρίσκεται χαμηλότερα κατά άνω του 50% σε σχέση με το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που είχε φτάσει τον Οκτώβριο του 2025.

Όπως αναφέρει το CNBC, το sell off πυροδότησε η απόφαση της Strategy του Michael Saylor να ρευστοποιήσει ένα ποσοστό των bitcoin που είχε στην κατοχή της, κάτι όμως που δεν πέρασε απαρατήρητο από την αγορά των crypto, με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια να ρευστοποιούνται, ενώ το καθοδικό momentum επιδεινώθηκε από την αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.