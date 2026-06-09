Δήμας: «Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού χάρτη συνδεσιμότητας και ασφάλειας»

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, έπειτα από πρόσκληση του Ευρωβουλευτή και Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να μετατρέψουμε τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές κρίσεις σε ευκαιρίες για μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στην εκδήλωση με τίτλο: «Europe’s Maritime and Coastal Regions at the Crossroads of Security, Connectivity and Sustainability».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, έπειτα από πρόσκληση του Ευρωβουλευτή και Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Βαγγέλη Μεϊμαράκη.

Ο κ. Δήμας δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει διαχρονικά πως διαθέτει τη θεσμική ωριμότητα και τη συλλογική δύναμη να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις κρίσεις και να εξέρχεται ισχυρότερη από αυτές.

Επικαλέστηκε δε, την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία σηματοδοτεί την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς μακροοικονομικών ανισορροπιών και ενισχυμένης ευρωπαϊκής παρακολούθησης, έπειτα από δεκαέξι χρόνια, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας της ελληνικής κοινωνίας και επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας της χώρας στον ευρωπαϊκό πυρήνα.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην πρόσφατη έγκριση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης ύψους 277 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη – Πύθιο. Τη χαρακτήρισε ως επένδυση στρατηγικής σημασίας, η οποία ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα της Ευρώπης, την ενεργειακή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Βλέπουμε ότι η γεωγραφία επανέρχεται δυναμικά ως καθοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει οικονομικές ροές, πολιτικές ισορροπίες και ζητήματα ασφάλειας. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη γεωστρατηγική της θέση, αναδεικνύεται σε κρίσιμο κόμβο συνδεσιμότητας και σταθερότητας, λειτουργώντας ως γέφυρα που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την υπόλοιπη Ευρώπη», είπε ο κ. Δήμας.

Πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση επενδύει συστηματικά σε ένα νέο, ολοκληρωμένο πλέγμα υποδομών που συνδέει λιμάνια, σιδηροδρόμους, οδικούς άξονες, αεροδρόμια, logistics centers, ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών ευρωπαϊκών δικτύων που ενισχύουν τη συνοχή, την κινητικότητα, την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα.

Ο κ. Δήμας έκανε ιδιαίτερη μνεία για τη συμμετοχή της Ελλάδας στους δύο μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους: Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου, λέγοντας ότι αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για την οικονομία και την ασφάλεια της Ευρώπης. Συμπλήρωσε, σχετικά, ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της και στους νέους παγκόσμιους διαδρόμους συνδεσιμότητας και εμπορίου, όπως ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC).

Παρουσίασε, επίσης, το εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε όλη τη χώρα, εξειδικεύοντας στην επικείμενη ολοκλήρωση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε65, καθώς και στην πρόοδο του ΒΟΑΚ, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι, της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης και των έργων αποκατάστασης των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε: «Η Ελλάδα συμμετέχει στη διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού και περιφερειακού χάρτη συνδεσιμότητας, ενέργειας και ασφάλειας. Δεν διεκδικεί έναν περιφερειακό ρόλο, αλλά έναν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών επιλογών της επόμενης ημέρας. Με έργα, με σχέδιο και με συνέπεια, συμβάλλουμε στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης πιο ανθεκτικής, πιο συνδεδεμένης και πιο ισχυρής στο παγκόσμιο περιβάλλον».