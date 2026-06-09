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ΗΠΑ: Η NASA ανακοίνωσε τα μέλη της αποστολής Artemis III

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ΗΠΑ: Η NASA ανακοίνωσε τα μέλη της αποστολής Artemis III
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Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε σήμερα τα ονόματα των αστροναυτών που θα συμμετάσχουν στην επόμενη αποστολή του προγράμματος Artemis.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε σήμερα τα ονόματα των αστροναυτών που θα συμμετάσχουν στην επόμενη αποστολή του προγράμματος Artemis.

Πρόκειται για τους Αμερικανούς Ράντι Μπρέσνικ, Φρανκ Ρούμπιο και Αντρέ Ντάγκλας, και τον Ιταλό Λούκα Παρμιτάνο, τον πρώτο ευρωπαίο αστροναύτη που θα συμμετάσχει στο φιλόδοξο πρόγραμμα που έχει απώτερο σκοπό την επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης το 2028.

Η αποστολή Artemis III, το 2027, θα μοιάζει εν πολλοίς με εκείνη του Apollo 9 τον Μάρτιο του 1969, όταν τρεις αστροναύτες είχαν τεστάρει σεληνάκατο σε τροχιά γύρω από τη Γη. Τον Μάιο του ίδιου έτους, κατά την αποστολή Apollo 10, η σεληνάκατος δοκιμάστηκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, προτού οι αστροναύτες του Apollo 11 επιχειρήσουν τον Ιούλιο του 1969 την πρώτη προσελήνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Διάστημα
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