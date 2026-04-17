Επιφυλακτικές οι ναυτιλιακές εταιρείες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Nαυτιλιακές εταιρείες καλωσόρισαν, κρατώντας ωστόσο επιφυλακτική στάση απέναντι στην ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, αλλά δήλωσαν ότι θα χρειαστούν διευκρινίσεις πριν τα πλοία μετακινηθούν από το σημείο εισόδου στον Κόλπο. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έγραψε στο Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά, αφού συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Η δήλωσή του προκάλεσε άμεση και μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου και άλλων βασικών προϊόντων, ενώ οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν άνοδο.

«Επί του παρόντος επαληθεύουμε την πρόσφατη ανακοίνωση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας για όλα τα εμπορικά πλοία και την ασφαλή διέλευση», είπε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, ο γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) του ΟΗΕ.

Η Ένωση Νορβηγών Εφοπλιστών τόνισε ότι πολλά πράγματα πρέπει να διευκρινιστούν για να αξιολογηθεί οποιασδήποτε διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως η ύπαρξη θαλάσσιων ναρκών, των ιρανικών όρων και της πρακτικής εφαρμογής, «Αν αυτό αποτελεί ένα βήμα προς ένα άνοιγμα, είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη», δήλωσε ο Κνουτ Αρίλντ Χαρέιντε, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης, που εκπροσωπεί 130 εταιρείες με περίπου 1.500 πλοία.

Και η γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία Hapag-Lloyd ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει προς το παρόν να απέχει από τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ. «Η εταιρεία εξετάζει επί του παρόντος την ανακοίνωση ότι τα Στενά θα παραμείνουν ανοιχτά για το υπόλοιπο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Hapag-Lloyd αξιολογεί την κατάσταση ασφάλειας και τους σχετικούς κινδύνους και θα απέχει από τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας», τόνισε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η δανική ναυτιλιακή εταιρεία Maersk και η γαλλική CMA CGM δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλια. Ο νορβηγικός όμιλος πετρελαιοφόρων Frontline αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ