SOS από τον μεγαλύτερο παραγωγό σοκολάτας στον κόσμο - Κατακρημνίζεται η τιμή του κακάο

Σε υποβάθμιση του guidance της για τα λειτουργικά της κέρδη προχώρησε η ελβετική εταιρεία παραγωγής σοκολάτας Barry Callebaut την Πέμπτη, επικαλούμενη την πτώση των τιμών του κακάο, την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του κλάδου και την πιθανή διακοπή της προσφοράς που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, με αποτέλεσμα η μετοχή της να κατρακυλά 15%.

Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής σοκολάτας στον κόσμο αναμένει πλέον ότι τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) θα καταγράψουν αισθητή πτώση στο οικονομικό έτος 2025 έως 2026. Οι νέες προοπτικές αντικατοπτρίζουν μια σημαντική καθοδική αναθεώρηση από το περασμένο τρίμηνο, όταν η επιχείρηση με έδρα τη Ζυρίχη προετοιμαζόταν για επιστροφή στην ανάπτυξη.

Ο Χάιν Σουμάχερ που διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Barry Callebaut στα τέλη Ιανουαρίου, επεσήμανε πως η εταιρεία έχει μια «απαράμιλλη θέση στην αγορά» και θεμελιώδεις ευκαιρίες ανάπτυξης, ενώ προειδοποίησε για μια «ταραχώδη περίοδο» διαταραχών του κλάδου. «Το 1ο εξάμηνο, οι τιμές των κόκκων κακάο διολίσθησαν, γεγονός που είναι ενθαρρυντικό για τη μελλοντική δυναμική της αγοράς σοκολάτας και την ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών», επεσήμανε.

«Ωστόσο, η μοναδική ταχύτητα συρρίκνωσης της αγοράς σε συνδυασμό με την ανταγωνιστική και πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, τη μείωση του όγκου και τη διακοπή της προσφοράς επηρέασαν την απόδοση των EBIT και αναπροσάρμοσαν καθοδικά τις προοπτικές κερδοφορίας μας για το έτος, καθώς δίνουμε προτεραιότητα στην αποκατάσταση του όγκου και στην επιστροφή της αγοράς στην ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Η τιμή του κακάο υποχώρησε 0,72% την Τετάρτη, φτάνοντας τα 3.537,28 δολάρια ανά τόνο. Παρά την άνοδο την περασμένη εβδομάδα, παραμένει σε ελεύθερη πτώση 41,6% από την αρχή του έτους με καταβαράθρωση 57,6% τους τελευταίους 12 μήνες. Όπως τα περισσότερα εμπορεύματα, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει επηρεάσει τις τιμές του κακάο με περιορισμένη προσφορά και υψηλότερο κόστος.