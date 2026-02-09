Dujjonku: Η Κορεάτικη εκδοχή της Dubai Chocolate τινάζει την μπάνκα του φιστικιού στον αέρα

Η νέα γλυκιά φρενίτιδα μόλις ξεκίνησε από την Κορέα, με τις τιμές του φιστικιού να ανεβαίνουν κάθε ημέρα! Που διαφέρει από την σοκολάτα Dubai.

Σαν μελωδία ακούστηκε στα αυτιά των Ελλήνων φιστικοπαραγωγών το νέο: Στη μακρινή Νότια Κορέα, όπου το κελυφωτό φιστίκι ήταν παντελώς άγνωστο μέχρι πριν λίγα χρόνια, μια γλυκιά ανακάλυψη με υλικά δανεισμένα από την σοκολάτα Dubai, αλλά μαστιχωτή υφή, εκτίναξε λόγω έλλειψης τις τιμές του φιστικιού!

Επειδή το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη και οι πληροφορίες συγκεχυμένες (τιμές με κέλυφος VS χωρίς κέλυφος προτιμήθηκε να επισυνάψουμε γράφημα Κορεάτικης ιστοσελίδας που απεικονίζει ανάγλυφα την κατάσταση:

«Τα μισά να είναι αλήθεια, φέτος θα μας πάρουν και τα δένδρα» σχολίασε παραγωγός από την περιοχή της Λαμίας, που πούλησε πέρυσι τη σοδειά του κοντά στα 11 ευρώ το κιλό!

Ας βάλουμε τα πράγματα σε τάξη: Το Dujjonku, ανήκει στην κατηγορία που διεθνώς αναφέρεται σαν cookies. Είναι ένα μικρό σε μέγεθος, γλυκό σε γεύση παρασκεύασμα που καταναλώνεται είτε μόνο του είτε σαν συνοδευτικό καφέ.



Παράγεται συνδυάζοντας κρέμα φιστικιού με κανταΐφι, μια ζύμη σε σχήμα νήματος φτιαγμένη από αλεύρι, κορν φλάουρ και αλάτι. Το μείγμα πλάθεται σε στρογγυλά κομμάτια και επικαλύπτεται με λιωμένη ζαχαρόπαστα αναμεμειγμένη με κακάο σε σκόνη, με αποτέλεσμα μια πυκνή, μαλακή υφή.

Μια πρώην αξιωματικός του Ναυτικού πίσω από την μεγάλη ανακάλυψη

Η Kim Nara, ήταν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και ενθουσιώδης ζαχαροπλάστης. Μετά την αφυπηρέτησή της, ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία Mon Cooki. Mε την προτροπή πελάτη της να μπει κι αυτή στην ανερχόμενη κουλτούρα της σοκολάτας Ντουμπάι, κατόρθωσε τελικά να φτιάξει ένα σκεύασμα με τραγανή εσωτερική υφή και μαστιχωτή εξωτερική επιφάνεια.

Σήμερα, με μια ομάδα 50 ζαχαροπλαστών παράγονται 30.000 Dujjonku ημερησίως με τζίρο 130 εκατ. γουόν Νότιας Κορέας, δηλαδή 75.000 ευρώ (!!!), δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να μονοπωλήσει την αγορά και αποκάλυψε την συνταγή της.

Η αλματώδης όμως διάδοσή της νέας αυτής φρενίτιδας, ξεκίνησε όπως ακριβώς και η γνωστή σοκολάτα, από τα κοινωνικά δίκτυα. Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, η Jang Wonyoung, δημοφιλής ποπ τραγουδίστρια και μέλος του συγκροτήματος IVE, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, τρώγοντας το δημοφιλές μπισκότο. Αυτή ήταν η σπίθα που άναψε το ενδιαφέρον της πολύ ανοικτής σε νέες καταναλωτικές προτάσεις κοινωνία της Νότιας Κορέας. Κάθε φούρνος και ζαχαροπλαστείο της χώρας, ξεκίνησε να το φτιάχνει.

Όλοι άρχισαν να το αναζητούν, αλλά να μην το βρίσκουν πάντοτε. Ουρές, ελλείψεις και συνεχής ανατίμηση τιμών: Πουλάω τώρα το dujjonku 4,5 δολ. αλλά μάλλον θα πρέπει να το αυξήσω από αύριο, δήλωσε ζαχαροπλάστης στον ιστότοπο για επαγγελματίες Apnikka Sajangida , λέγοντας ότι οι τιμές στο κανταΐφι και το φιστίκι ανεβαίνουν συνεχώς.

Και ηλεκτρονική καθοδήγηση προς καταναλωτές

Και οι φανατικοί φίλοι του, έφτιαξαν ένα χάρτη που εμφανιζόντουσαν οι τοποθεσίες που το δημοφιλές έδεσμα ήταν διαθέσιμο. Φυσικά αυτό άλλαζε συνέχεια. Δημοσίευμα της Korean Herald της 6ης Φεβρουαρίου, δηλαδή μόλις πριν τρεις ημέρες, ανέφερε ότι η προσφορά άρχισε πια να ομαλοποιείται μετά από 6 σχεδόν μήνες και πολλά σημεία που πριν δεν προλάβαιναν να πωλούν dujjonku έχουν πια συνεχή διάθεση.

Με την τιμή βέβαια να έχει σκαρφαλώσει μέχρι και στα 8,85 δολάρια για μια ή δύο μπουκιές πράμα!

Εφημερίδες της Σεούλ αναφέρουν ότι άνθρωποι που στέκονται στην ουρά να αγοράσουν dujjonku, καυτηριάζουν την πολύ υψηλή τιμή του και θεωρούν την πράξη τους παράλογη! Όλοι οι λαοί έχουν τις ιδιομορφίες τους.

Ο τοπικός Ερυθρός Σταυρός, μπήκε κι αυτός στο χορό, δίνοντας ένα dujjonku στους εθελοντές αιμοδότες!

Αλλαγή μείγματος εισαγωγών και αλματώδης αύξηση αξίας

Σε οικονομικό τώρα επίπεδο, όλα έχουν ανατραπεί, χωρίς να μπορεί κανείς να προσδιορίσει πως θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Η χώρα εισήγαγε το 2020 μόλις 883 τόννους φιστίκι με κέλυφος, με την ψίχα φιστικιού να αποτελεί μια σχεδόν άγνωστο προϊόν. Το 2023, όταν ξεκίνησε το φαινόμενο «Ντουμπάι» οι εισαγωγές εκτινάχθηκαν στους 2,100 τόννους, συνολικής αξίας 24,07 εκατ. δολαρίων. Μόνο τον Δεκέμβριο του 2025, έγιναν εισαγωγές αξίας 6,2 εκατ. δολ., με την ψίχα φιστικιού να κυριαρχεί.

Άλλες χώρες της Ασίας, άρχισαν να αντιγράφουν και αυτές την συνταγή, με άγνωστες προς το παρόν εξελίξεις

Μεγάλες οι αλλαγές στην κατανάλωση νωπών προϊόντων διεθνώς

Η σοκολάτα Dubai πέρυσι τον Σεπτέμβριο και το dujjonku ένα ακριβώς χρόνο μετά, χαρακτηρίζονται ως πρωτόγνωρες για ολόκληρη την διατροφική αγορά. Κύκλοι της διεθνούς αγοράς φρούτων, σχολιάζουν την στροφή που παρατηρείται από την κατανάλωση ωμών φρούτων σε σκευάσματα που τα περιέχουν, αναρωτώμενοι ποιο θα είναι το επόμενο φρούτο που θα έχει την ίδια πορεία.

Στην Ελλάδα, δεν έχουν φτάσει ακόμη τα απόνερα της εξέλιξης αυτής. Και θα φτάσουν μέσω της αμερικάνικης αγοράς, η οποία εξάγει σε ολόκληρο τον κόσμο και θα καλύψει το κενό της Κορέας. Εμείς εδώ με την μικρή μας εθνική παραγωγή, άγνωστη πόση είναι με ακρίβεια και το εμπόριο διστακτικό να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα καθιερώσουν το ομολογουμένως εξαιρετικό μας σε όρους χρώματος και γεύσης προϊόν μας στη διεθνή αγορά ως αυτόνομης οντότητας.

Ας ελπίσουμε ότι όπως μας έλεγε πριν λίγες ημέρες κορυφαίος παράγων του χώρου, θα μπορέσουμε τουλάχιστον να εκμεταλλευτούμε την πρωιμότητα του προϊόντος μας και να αποσπάσουμε ένα premium τιμής στην απαιτητική ευρωπαϊκή αγορά;

Διότι σε δυναμικές αγορές του μεγέθους της Κορέας (52 εκατ. άτομα) είναι δύσκολο να στοχεύσουμε.