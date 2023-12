«Ποτέ δεν ξέχασα πόσο δύσκολη είναι η δουλειά του σέρβις και θέλω να είμαι γενναιόδωρος». Εργαζόταν στα McDonald's για 3,5 ευρώ την ώρα ως ψήστης. Οι «χρυσοί» κανόνες για το φιλοδώρημα.

Ο Σαμ Ντόγκεν πριν γίνει αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος, μετά από μια καριέρα 13 ετών σε επενδυτικές τράπεζες και δημιουργήσει το Financial Samurai, έναν ιστότοπο για οικονομικά, θυμάται πως μια από τις πρώτες του δουλειές ήταν να εργάζεται στα McDonald's για 3,5 ευρώ την ώρα ως ψήστης, ενώ ο διευθυντής του φώναζε που δεν ήταν αρκετά γρήγορος στην κουζίνα.

Όπως διηγείται στην στήλη Make It του CNBC, o συγγραφέας των «Buy This, Not That: How to Spend Your Way to Wealth and Financial Freedom» και «How to Engineer Your Layoff: Make a Small Fortune by Saying Goodbye» ποτέ δεν ξέχασε πόσο δύσκολες είναι οι δουλειές στην εστίαση και θέλει να είναι γενναιόδωρος όσο πλέον χτίζει τον πλούτο του. «Πρόσφατα, ωστόσο, έχω παρατηρήσει ότι το φιλοδώρημα δεν είναι πια μια εθελοντική επίδειξη ευγνωμοσύνης. Έχει γίνει μια ενσωματωμένη προσδοκία - και μάλιστα, ακριβή» αναφέρει για τα tips και προσθέτει πως «μπορείτε να αλλάξετε τη νοοτροπία σας για να ανταμείψετε τους ανθρώπους για την εξαιρετική τους εξυπηρέτηση, ενώ παράλληλα να προστατεύετε τα οικονομικά σας».

Αν και μερικοί άνθρωποι μπορεί να διαφωνούν, παραθέτει 3 περιπτώσεις στις οποίες αρνείται να δώσει φιλοδώρημα.

1) Σημείο πώλησης χωρίς καμία υπηρεσία

Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να πάει σε ένα ζαχαροπλαστείο που βρίσκεται σε ένα εμπορικό κέντρο και να αγοράσει κάτι. Ο υπάλληλος του ζαχαροπλαστείου τοποθετεί το προϊόν του πελάτη σε μια σακούλα, μετά χτυπά την τιμή του με τον τελευταίο να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το φιλοδώρημα που θα δώσει αλλά εάν θέλει μπορεί να μην δώσει και τίποτα. Υπάρχει ένα σύστημα όπου ο πελάτης μπορεί να πατήσει το κουμπί που μπορεί να προσαρμόσει το ύψος του φιλοδωρήματος που θεωρεί λογικό όπως (15%/20%/ 25%) ή να μην δώσει τίποτα. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και τα καφέ. Πότε αλλάζουν τα πράγματα; Αν έχετε αναπτύξει προσωπική σχέση με τον υπάλληλο ή με τη συμπεριφορά του σας ανεβάζει τη διάθεση κάθε πρωί.

2) Take away από εστιατόριο

Μία από τις πιο άβολες καταστάσεις με φιλοδώρημα είναι όταν φτάσετε σε ένα εστιατόριο πριν να είναι έτοιμη η παραγγελία σας μπροστά σε έναν πάγκο ή για take away. Καθώς κάθεστε ή στέκεστε περιμένοντας, μπορεί να κάνετε μια μικρή συζήτηση με το άτομο που εργάζεται εκεί. Όταν τελικά έρθει ο λογαριασμός, δίνετε φιλοδώρημα; «Σπάνια το κάνω, δεδομένου ότι δεν παρασχέθηκε καμία υπηρεσία. Τώρα, αν φτάσω νωρίς και με καλωσορίσουν με ένα ποτήρι νερό ή μου προσφέρουν κάτι πολύ μικρό όσο περιμένω, ένα φιλοδώρημα είναι απαραίτητο», εξηγεί.

3) Επισκευές σπιτιού

Όταν ένας υδραυλικός, ένας ηλεκτρολόγος, ένας εργολάβος ή ένας τεχνίτης έρχεται στο σπίτι του πελάτη για να του φτιάξει κάτι, ο τελευταίος δεν δίνει φιλοδώρημα παρόλο που του παρέχει κάποια υπηρεσία. Οι παραπάνω συνήθως χρεώνουν τον πελάτη ακριβά για την επίσκεψη και μάλιστα με την ώρα. Συνεπώς με βάση το πακέτο των υπηρεσιών για την επίσκεψη ο πελάτης δεν υποχρεούται να δώσει φιλοδώρημα.

Οι «χρυσοί» κανόνες για το φιλοδώρημα

Επίσης, ο αυτοδημιούργητος εκατομμυριούχος αναφέρει τους «χρυσούς» κανόνες για το φιλοδώρημα. Ο γενικός κανόνας του είναι πως όσο περισσότερο εκτιμά την υπηρεσία του εργαζόμενου τόσο υψηλότερο είναι το ποσό του φιλοδωρήματος που δίνει και παραθέτει τα ποσοστά:

10% εάν η εξυπηρέτηση είναι ικανοποιητική αλλά είναι κάτω από τα standards του (μεγάλη αναμονή, παράλειψη μιας παραγγελίας)

15% όταν η εξυπηρέτηση είναι καλή αλλά τίποτα το ασυνήθιστο

20% και 25% ανάλογα, όταν η εξυπηρέτηση είναι εξαιρετική

30% όταν μια επιχείρηση περνάει δύσκολες στιγμές

Οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις αντί tip

Τέλος, δίνει μερικές ακόμη συμβουλές για φιλοδώρημα.

Αναλυτικά: