Με την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων σχετικά με την επίδοσή τους στις εξετάσεις. Ωστόσο οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες, καθώς οι υποψήφιοι θα κληθούν να δηλώσουν προτιμήσεις για τις προκηρυχθείσες θέσεις, με βάση τις επιδόσεις τους. Η τελική κατάταξη θα εξαρτηθεί από τα μόρια εντοπιότητας, της εμπειρίας, της γνώσης ξένων γλωσσών και των τίτλων σπουδών τους.

Από την επεξεργασία των πινάκων των υποψηφίων προκύπτει πως ο συνολικός μέσος όρος της βαθμολογίας διαμορφώθηκε στις 67 μονάδες για τις περίπου 43.000 συμμετοχές. Συγκεκριμένα για τους υποψήφιους ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) ο μέσος όρος ανήλθε στις 69 μονάδες και για τους υποψήφιους ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) στις 64 μονάδες.

Βέβαιος θεωρείται ο διορισμός για υποψήφιους του κλάδου ΠΕ Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, καθώς διαγωνίστηκαν μόλις 9 άτομα. Εξίσου «ακριβοθώρητες» ειδικότητας ήταν και εκείνες της Κοινοτικής Υγείας, των Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και των Εργοθεραπευτών.

Οι ειδικότητες με τους λιγότερους υποψήφιους, όπου ακόμη και με μια μέτρια βαθμολογία η θέση στο Δημόσιο είναι εξασφαλισμένη, είναι οι εξής:

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. ΠΕ Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών: 9 υποψήφιοι

ΠΕ Κοινοτικής Υγείας Ειδ. ΠΕ Κοινοτικής Υγείας: 23 υποψήφιοι

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων: 25 υποψήφιοι

ΠΕ Εργοθεραπείας Ειδ. ΠΕ Εργοθεραπείας: 27 υποψήφιοι

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης: 28 υποψήφιοι

ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ειδ. ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης: 45 υποψήφιοι

ΠΕ Λογοθεραπείας Ειδ. ΠΕ Λογοθεραπείας: 46 υποψήφιοι

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών: 47 υποψήφιοι

ΠΕ Οδοντιατρικής Ειδ. ΠΕ Οδοντιάτρων: 49 υποψήφιοι

ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ειδ. ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας: 56 υποψήφιοι

ΠΕ Φυσικοθεραπείας Ειδ. ΠΕ Φυσικοθεραπείας: 68 υποψήφιοι

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. ΠΕ Μηχανικών Επιστήμης Υλικών: 69 υποψήφιοι

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. ΠΕ Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών: 72 υποψήφιοι

ΠΕ Περιβάλλοντος Ειδ. ΠΕ Μετεωρολόγων: 78 υποψήφιοι

ΠΕ Διαιτολόγιας Ειδ. ΠΕ Διαιτολόγιας: 88 υποψήφιοι

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών: 95 υποψήφιοι

ΠΕ Μηχανικών Ειδ. ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης: 104 υποψήφιοι

ΠΕ Γεωτεχνικών Ειδ. ΠΕ Ιχθυολόγων: 128 υποψήφιοι.

Η πιο δημοφιλής ειδικότητα -άρα και με τον μεγαλύτερο αριθμό δυσκολίας σε επίπεδο διορισμού- ήταν εκείνη της Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΠΕ) που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 20.185 υποψηφίων.

Υψηλό αριθμό συμμετοχών συγκέντρωσαν επίσης και οι εξής ειδικότητες: