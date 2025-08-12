Ειδήσεις | Διεθνή

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις: «Πέταξε» στα 6,29 μ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις πραγματοποίησε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, περνώντας τον πήχη στα 6,29 μ. στο μίτινγκ που λαμβάνει χώρα στη Βουδαπέστη.

Τι κι αν το πρώτο του άλμα στο μίτινγκ της Βουδαπέστης ήταν άκυρο, ο Μόντο Ντουπλάντις κρατούσε το καλό για το τέλος. Περνώντας τα 6.11μ, ύψος στο οποίο «κόλλησε» ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Σουηδός αθλητής δοκίμασε τις δυνατότητες στα 6.29 μ.

