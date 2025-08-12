Γάζα: Η Αίγυπτος επεξεργάζεται με το Κατάρ και τις ΗΠΑ ένα σχέδιο εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών

Η Αίγυπτος, στο πλευρό του Κατάρ και των ΗΠΑ, έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις προσπάθειες να μπει ένα τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου του 2023 από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε σήμερα πως το Κάιρο εργάζεται με την Ντόχα και την Ουάσιγκτον για την επίτευξη μιας εκεχειρίας διάρκειας 60 ημερών στη Γάζα, στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η Αίγυπτος, στο πλευρό του Κατάρ και των ΗΠΑ, έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις προσπάθειες να μπει ένα τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου του 2023 από την επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

«Εργαζόμαστε ενεργά σε πλήρη συνεργασία με τους Καταριανούς και τους Αμερικανούς», επιβεβαίωσε ο Αιγύπτιος υπουργός Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

«Ο βασικός στόχος είναι να επιστρέψουμε στην αρχική πρόταση: την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 60 ημερών, με την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων, όπως και την άνευ όρων και χωρίς περιορισμούς παράδοση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Συζητάμε με τη Χαμάς, με τους Ισραηλινούς και εργαζόμαστε για την επίτευξη μιας συμφωνίας» στη βάση ενός πρόσφατου αμερικανικού σχεδίου, είπε ο Αμπντελάτι.

Μια παλαιστινιακή πηγή με γνώση του θέματος είχε αναφέρει νωρίτερα ότι «οι μεσολαβητές διαμορφώνουν μια νέα πρόταση συμφωνίας εκεχειρίας», που θα προβλέπει την απελευθέρωση, «σε μία και μοναδική φορά», όλων των ομήρων που εξακολουθούν και κρατούνται στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ