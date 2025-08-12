Υγεία

Τι προβλέπει η ΚΥΑ που επιτρέπει σε ιδιώτες γιατρούς να συνεργάζονται με το ΕΣΥ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτήθηκε σήμερα, 12 Αυγούστου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να συνεργάζονται με νοσοκομεία και φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ανάμεσα στα άλλα, ιδιώτες γιατροί θα μπορούν, με βάση τις συμβάσεις που θα συνάπτουν, να συμμετέχουν στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις πέραν του τακτικού ωραρίου και χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις.

Οι γιατροί που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις -οι οποίες εγκρίνονται από τη διοίκηση του νοσοκομείου- θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής όπου θέλουν να εργαστούν, να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και τίτλο ειδικότητας σε ισχύ, και να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

Αναλυτικά η ΚΥΑ εδώ.

