Η Perplexity προσφέρει 34,5 δισ. δολάρια για τον Chrome της Google

Προσφορά ύψους 34,5 δισ. δολαρίων για τον δημοφιλή browser Chrome της Google υπέβαλε η startup τεχνητής νοημοσύνης Perplexity AI, όπως επιβεβαίωσε το CNBC.

Προσφορά ύψους 34,5 δισ. δολαρίων για τον δημοφιλή browser Chrome της Google υπέβαλε η startup τεχνητής νοημοσύνης Perplexity AI, όπως επιβεβαίωσε το CNBC.

Το ποσό αυτό υπερβαίνει σημαντικά την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας, η οποία τον Ιούλιο είχε αξιολογηθεί στα 18 δισ. δολάρια, σε σχέση με τα 14 δισ. δολάρια μόλις μερικούς μήνες νωρίτερα. Παρά τη σημαντική πρόταση, η Google δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε επίσημο σχολιασμό.

Η Perplexity AI είναι γνωστή για τη μηχανή αναζήτησής της που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και παρέχει απλές απαντήσεις στους χρήστες, παραπέμποντας στις αρχικές πηγές στο διαδίκτυο. Τον περασμένο μήνα, η startup παρουσίασε και το δικό της browser με την ονομασία Comet. Η εταιρεία βρίσκεται σε έναν έντονο ανταγωνισμό με κολοσσούς όπως η Meta και η OpenAI, που επενδύουν τεράστια ποσά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και προσελκύουν κορυφαία ταλέντα με μεγάλα πακέτα αποδοχών.

Η πρόταση της Perplexity AI έρχεται σε μια περίοδο που το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει προτείνει την αποχώρηση της Google από τον Chrome, στο πλαίσιο της υπόθεσης αντιμονοπωλιακής δίωξης που κέρδισε πέρυσι. Το δικαστήριο είχε κρίνει ότι η Google διατηρεί παράνομο μονοπώλιο στην αγορά της διαδικτυακής αναζήτησης, αναγκάζοντας την εταιρεία να επανεξετάσει τη στρατηγική της. Η Google έχει χαρακτηρίσει τις προτάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης «ριζοσπαστικές και υπερβολικές», χωρίς να αποκαλύπτει ακόμα τα σχέδιά της.

Ο Chrome, που κυκλοφόρησε από την Google το 2008, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην στοχοθέτηση διαφημίσεων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υποστηρίζει πως η αναγκαστική πώληση του browser θα δημιουργήσει πιο ίσους όρους ανταγωνισμού για άλλες μηχανές αναζήτησης, ανοίγοντας την πρόσβαση σε μια βασική πύλη για το διαδίκτυο που χρησιμοποιούν εκατομμύρια χρήστες.