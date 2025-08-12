Η Wall Street έχτισε κέρδη πάνω στις προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια - Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Μεγάλωσε η ανυπομονησία της Wall για μια μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve, μετά και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Μεγάλωσε η ανυπομονησία της Wall Street για μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve, μετά και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αποδείχτηκε βραδύτερος του αναμενόμενου τον Ιούλιο.

Ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 483 μονάδων (+1,1%), στις 44.458 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κέρδισε 1,1% ή 72 μονάδες, στις 6.445 μονάδες. Ο Nasdaq κινήθηκε στο +1,39% (+296 μονάδες), κλείνοντας στις 21.681 μονάδες. Είναι επιδόσεις-ρεκόρ για τους S&P 500 και Nasdaq.

Τα φρέσκα στοιχεία για τον πληθωρισμό καθησυχάζουν εν μέρει τους επενδυτές οι οποίοι φοβούνται πως οι εκτεταμένες δασμολογικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανεβάσουν τις τιμές στην αμερικανική οικονομία.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% σε ετησιοποιημένη βάση τον Ιούλιο, ενώ οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για +2,8%. Ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 3,1% σε ετήσια βάση -λίγο πάνω από το εκτιμώμενο 3%.

Οι επενδυτές ενδεχομένως κρίνουν ότι η έκθεση για τον πληθωρισμό ήταν αρκετά ήπια ώστε η Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια πάνω από 1 φορές φέτος. Η αγορά αποτιμά αυτή τη στιγμή πιθανότητα σχεδόν 91% για μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών από το εργαλείο FedWatch του CME. Το ποσοστό αυτό ήταν 85% πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό. Οι επενδυτές αύξησαν επίσης τα στοιχήματά τους υπέρ της μείωσης των επιτοκίων τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.

Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, που θεωρούνται μεγάλοι ωφελημένοι από τη μείωση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων δανεισμού, ηγήθηκαν της ανόδου, με τον δείκτη Russell 2000 να κερδίζει σχεδόν 3%.

Το report για τον πληθωρισμό ήρθε την ώρα που οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των δασμών. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα παρατείνει την 90ήμερη παύση στην επιβολή υψηλότερων δασμών σε κινεζικά προϊόντα.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, η μετοχή της εκδότριας stablecoin Circle σημείωσε σημαντική άνοδο μετά την εκτόξευση των εσόδων της κατά 53% στο β' τρίμηνο.