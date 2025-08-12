Πολιτική | Διεθνή

Ρωσία - Βόρεια Κορέα: Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Κιμ

Newsroom
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, με τον οποίο συζήτησε για τη συνάντηση που θα έχει την Παρασκευή ο ρώσος πρόεδρος με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Κρεμλίνο.

Οι ηγέτες της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους σε περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους, μεταδίδει το πρακτορείο TASS. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ευχαρίστησε ξανά τον Κιμ για τη συνδρομή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην επιχείρηση για την απελευθέρωση περιοχών της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ, τις οποίες είχαν καταλάβει ουκρανικές δυνάμεις σε μια αιφνιαδιαστική διασυνοριακή επίθεση τον Αύγουστο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κιμ Γιονγκ Ουν
Βλαντίμιρ Πούτιν

