Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε αποθήκη μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ταταρστάν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Ουκρανικό πλήγμα σε αποθήκη μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ταταρστάν
Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε με drones αποθήκη μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UCAV) μεγάλου βεληνεκούς, τύπου Shahed, στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν, σε απόσταση περίπου 1.300 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε με drones αποθήκη μαχητικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UCAV) μεγάλου βεληνεκούς, τύπου Shahed, στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν, σε απόσταση περίπου 1.300 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την SBU, πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο πλήγμα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, συμπληρώνοντας πως εικόνες που βιντεοσκόπησαν κάτοικοι της περιοχής επιβεβαιώνουν πως η εγκατάσταση επλήγη.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

«Ζαλίζει» το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων του Κριστιάνο Ρονάλντο - Πόσα πλήρωσε

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Οι «χρυσές» ειδικότητες με βέβαιο διορισμό - Οι «σίγουροι» και τα αουτσάιντερς για μια θέση στο Δημόσιο

MyStreet: Στον «αέρα» το app με καταγγελίες για τραπεζοκαθίσματα - Πώς λειτουργεί

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider