Με μικρή άνοδο αντέδρασε ο χρυσός στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό

Μικρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Τρίτη, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Federal Reserve, ενώ η προσοχή στράφηκε και σε άλλα σημαντικά οικονομικά στοιχεία που αναμένονται εντός της εβδομάδας.

Η τιμή του χρυσού άμεσης παράδοσης αυξήθηκε κατά 0,1%, στα 3.347,34 δολάρια η ουγγιά.

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τον χρυσό φθηνότερο για τους αγοραστές που διαθέτουν άλλα νομίσματα.

Ο πληθωρισμός των ΗΠΑ επιταχύνθηκε κατά 0,2% τον περασμένο μήνα, μετά από άνοδο 0,3% τον Ιούνιο. Σε ετήσια βάση, μέχρι τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν άνοδο 0,2% για τον Ιούλιο και 2,8% σε ετήσια βάση.

«Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό φαίνεται να είναι μικτά, αλλά στηρίζουν το σενάριο των μειώσεων των επιτοκίων», σχολίασε ο στρατηγικός αναλυτής αγοράς της RJO Futures, Bob Haberkorn. «Οι επενδυτές παραμένουν προσεκτικοί, καθώς βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο και αναμένουμε περαιτέρω οικονομικούς δείκτες».

Οι επενδυτές διατήρησαν τα στοιχήματά τους για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, μετά τα στοιχεία του CPI.

Άλλα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται αυτήν την εβδομάδα περιλαμβάνουν τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού των ΗΠΑ, τις εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας και τις λιανικές πωλήσεις.

Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα επέκτειναν την ανακωχή στους δασμούς για 90 ημέρες, αποτρέποντας την επιβολή τριψήφιων δασμών στα προϊόντα εκατέρωθεν.

Οι τιμές παραμένουν σε περιορισμένο εύρος μεταξύ βασικών επιπέδων στήριξης και αντίστασης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στους δασμούς, σύμφωνα με την αναλύτρια αγοράς της FOREX.com, Razan Hilal.

Τα χαμηλότερα επιτόκια αυξάνουν την ελκυστικότητα του χρυσού, ο οποίος δεν αποφέρει τόκο. Ο χρυσός επίσης τείνει να αποδίδει καλά σε περιόδους αβεβαιότητας, καθώς θεωρείται «ασφαλές καταφύγιο».

Τα futures χρυσού παραδόσεως Δεκεμβρίου έκλεισαν με πτώση 0,2%, στα 3.399 δολάρια η ουγγιά. Οι τιμές υποχώρησαν πάνω από 2% τη Δευτέρα, μετά από ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές χρυσού. Έκθεση που ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είχε επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές ράβδων χρυσού βάρους 1 κιλού είχε οδηγήσει τις τιμές σε ιστορικά υψηλά την Παρασκευή.

Μεταξύ άλλων μετάλλων, η τιμή του ασημιού άμεσης παράδοσης ενισχύθηκε κατά 0,9%, στα 37,92 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα αυξήθηκε κατά 0,9%, στα 1.338,73 δολάρια, ενώ το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,5%, στα 1.129,57 δολάρια.