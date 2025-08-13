Σε πύρινο κλοιό Αχαΐα, Πρέβεζα και Χίος

Τα μέτωπα της φωτιάς είναι μεγάλα και διάσπαρτα. Συνεχίζονται τα 112 για εκκενώσεις.

Σε πύρινο κλοιό συνεχίζει να βρίσκεται η χώρα με τα μέτωπα να καίνε σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Χίο, Πρέβεζα να καΐουν, ενώ ξεσπούν νέες πυρκαγιές. Μπαράζ μηνυμάτων από το «112» καλούν τους κατοίκους είτε να είναι σε ετοιμότητα, είτε να απομακρυνθούν από τους οικισμούς τους.

Νέο μέτωπο προστέθηκε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, της Κεφαλονιάς, όπου εκδόθηκε και 112 για εκκένωση του χωριού. Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, με την συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων του δήμου, καθώς και 2 αεροσκάφη.

Συναγερμός σήμανε και στα Μέγαρα, στην περιοχή Κομιντρί, όπου ήταν η παλιά χωματερή, όπου η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Oριοθετημένη και η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου. Η πυρκαγιά στη Ζίτσα Ιωαννίνων είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλειο Βαθρακογιάννη, με ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας διακομίσθηκαν 3 πυροσβέστες στην Αχαΐα με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα, ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε η παροχή Πρώτων Βοηθειών στο πεδίο σε 10 Πυροσβέστες και 2 Εθελοντές.

«Το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου»

«Είναι σίγουρα το πιο δύσκολο 24ωρο της αντιπυρικής περιόδου», ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, περιγράφοντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ τη δραματική κατάσταση που επικράτησε το τελευταίο εικοσιτετράωρο στη χώρα.

Νέο μέτωπο σε Συχαινά Πατρών, αναζωπύρωση στη Βούντενη

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα Συχαινά Αχαΐας αλλά και στη Βούντενη. Νέα μηνύματα έχουν εκδοθεί από το 112 για τη Βούντενη και την περιοχή Μπάλας. Οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα προς την Πάτρα, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙΠΕ Πατρών, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

«Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Δυτική Αχαΐα», ανέφερε, στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, προσθέτοντας ότι «κατά την διάρκεια της νύχτας δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που συνέβαλε στο να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα».

Δύο τα μέτωπα στη Φιλιππιάδα στην Πρέβεζα

Η πυρκαγιά στο Γυμνότοπο Φιλιππιάδας στην Πρέβεζα έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ.

Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η κατάσταση συνέχισε να χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη, ενώ ξεκινησαν τα εναέρια μέσα.

Οι κάτοικοι του Γυμνότοπου, όπου ξεκίνησε χθες Τρίτη το πρωί η πυρκαγιά, δέχτηκαν και πάλι μήνυμα από το 112 να φύγουν από τον οικισμό. Οι κάτοικοι στα χωριά Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο, Ρωμιά, καλούνται να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τα Πέντε Πηγάδια. και από την Παλιά Φιλιππιάδα να μετακινηθούν στην Νέα Φιλιππιάδα.

Μάχη με τις φλόγες στη βορειοδυτική Χίο

Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη έχοντας δημιουργήσει επίσης δύο μέτωπα ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά και το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα ενώ για την αεροπυρόσβεση στο νησί έχουν διατεθεί 5 ελικόπτερα. Τα μεσάνυχτα, αντιμετωπίστηκε άμεσα και νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί στην περιοχή Κοφινάς.

Στη Χίο έφτασαν τη νύχτα οι ενισχύσεις από τον Πειραιά και αυτή την ώρα επιχειρούν 146 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων και 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 ελικόπτερα.

Οι οικισμοί της Αμανής και του κεφαλοχωριού της Βολισσού έχουν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, εκατοντάδες άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, διανυκτέρευσαν σε συγγενικά σπίτια ή όπου αλλού βρήκαν.

Ζάκυνθος: Ενεργά πύρινα μέτωπα σε Κοιλιωμένο, Λιθακιά και Κερί

Στη Ζάκυνθο, τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων παραμένουν εκτός ελέγχου. Έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Αγάλας και Κερί, ενώ καταγράφονται ζημιές σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

Όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με τους κατοίκους προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη φωτιά να κατέβει προς τα χωριά της Λιθακιάς, του Παντοκράτορα και του Μουζακίου.

Η φωτιά «πολιορκούσε» όλο το βράδυ το χωριό της Λιθακιάς. Σήμερα το πρωί η κάτασταση εκεί, ήταν αποπνικτική από τους πολλούς καπνούς. Η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων, τα οποία επικεντρώνονται σε ρίψεις νερού σε σημεία κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

