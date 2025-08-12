Γάζα: EE, Βρετανία και άλλα κράτη καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας στον θύλακα

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία σε κοινό ανακοινωθέν τους καταγγέλλουν ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα» και κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο της βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βρετανία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, η Αυστραλία σε κοινό ανακοινωθέν τους καταγγέλλουν ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα έχει φτάσει σε «αδιανόητα επίπεδα» και κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο της βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Απαιτείται επείγουσα δράση τώρα για να σταματήσει και να αντιστραφεί η πείνα», ανέφεραν οι υπουργοί Εξωτερικών 24 χωρών που υπογράφουν την κοινή ανακοίνωση, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Βρετανία. «Τα δεινά στη Γάζα έχουν φτάσει σε αδιανόητα επίπεδα», τονίζουν.

«Καλούμε την κυβέρνηση του Ισραήλ να δώσει άδεια σε όλες τις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις να μεταφέρουν βοήθεια και να ξεμπλοκάρει βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς για να λειτουργήσουν», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

«Όλα τα περάσματα και οι διαδρομές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να επιτραπεί η εισροή βοήθειας στη Γάζα, η οποία θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τρόφιμα, εξοπλισμό για στέγαση, καύσιμα, πόσιμο νερό, φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό».

Η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας και δύο άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψαν επίσης την ανακοίνωση.

Οι 27 της ΕΕ είναι διχασμένοι ιδιαίτερα ως προς τη στάση που πρέπει να υιοθετήσουν απέναντι στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου του στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς, σε απάντηση στην άνευ προηγουμένου επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2023 σε ισραηλινό έδαφος από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, επιμένουν εδώ και καιρό στο δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενώ άλλες, όπως η Ισπανία, καταγγέλλουν μια «γενοκτονία» εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Το Βερολίνο, ωστόσο, ξεκίνησε μια σημαντική αλλαγή πορείας την Παρασκευή, ανακοινώνοντας την αναστολή των εξαγωγών όπλων που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Ισραήλ στη Γάζα.

Εντός της ίδιας της Επιτροπής, οι γραμμές αρχίζουν επίσης να αλλάζουν. Σε συνέντευξή της στο Politico, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τερέσα Ριμπέρα θεωρεί ότι η κατάσταση στη Γάζα «μοιάζει πολύ» με «γενοκτονία».