Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Αχαΐα - Δύσκολη η κατάσταση σε Χίο και Ζάκυνθο

Δύσκολη αναμένεται η νύχτα σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο. Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση των κατοίκων της Κάτω Αχαΐας προς Πύργο.

(upd 22:29) Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Αχαΐα, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα, Χίο, Αλεξανδρούπολη, Κεφαλονιά και Φωκίδα με ισχυρούς βοριάδες να δυσκολεύουν το έργο τους, ενώ τα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις είναι διαδοχικά.

Εκτός ελέγχου συνεχίζει να μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα, με τους ισχυρούς ανέμους και τις ριπές των 9 μποφόρ να δυσχεραίνουν πολύ το έργο των πυροσβεστών. Η πύρινη λαίλαπα έχει φτάσει πλέον στην Κάτω Αχαΐα στο ύψος της Νέας Εθνικής Πατρών Πύργου, καίγοντας στο πέρασμά της σπίτια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στάβλους, αθλητικά συγκροτήματα, ελαιόδεντρα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί 23 οικισμοί.

Δύο ασθενείς και το προσωπικό του Κέντρου υγείας Κάτω Αχαΐας, απομακρύνονται προληπτικά από τις εγκαταστάσεις της υγειονομικής μονάδας.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκδηλώθηκαν συνολικά μέχρι τώρα τρεις πυρκαγιές.

Η πρώτη και κύρια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και για την κατάσβεση της επιχειρούν συνολικά 20 ενέρια μέσα που εναλάσσονται, εκ των οποίων ένα ελικόπτερο είναι για τον συντονισμό τους. Η φωτιά κινείται προς Κάτω Αλισσό.

Η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Γλαύκος, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ελεγχθεί.

Η τρίτη είναι στην περιοχή Πλατάνι και είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής. Εκτός από τα επίγεια μέσα για την κατάσβεση της επιχειρούν και δύο αεροσκάφη «καναντέρ».

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, ενώ στην περιοχή που μαίνεται η πυρκαγιά έχουν καεί σπίτια και επιχειρήσεις.

Μήνυμα για προληπτική εκκένωση του δήμου Κάτω Αχαΐας

Μήνυμα για προληπτική εκκένωση του δήμου Κάτω Αχαΐας εστάλη από το 112.

Οι κάτοικοι της έδρας του δήμου Δύμης, καλούνται να απομακρυνθούν προς την περιοχή του Πύργου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα ζητείται από τους κατοίκους να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Το 112 έχει ηχήσει αρκετές φορές σήμερα. Νωρίτερα κλήθηκαν οι κάτοικοι στις κοινότητες Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμίνια και Ανεμόμυλος, του Δήμου Πατρέων να απομακρυνθούν προς την πόλη της Πάτρας, λόγω της φωτιάς που καίει στην Δυτική Αχαΐα. Νωρίτερα με άλλο μήνυμα του 112 είχαν κληθεί οι κάτοικοι των οικισμών 'Ανω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα, Λευκός να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαΐα.

«Δεν είναι καλή η κατάσταση, επεκτείνεται η φωτιά και νότια. Πάει σε οικισμούς καινούργιους και μάλιστα σε οικισμούς που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις που μπορούν να φτάσουν τη φωτιά πολύ μακριά», ανέφερε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, για το εν εξελίξει πύρινο μέτωπο. Μιλώντας στο Open, είπε ότι η φωτιά απειλεί την Καρυά της Κοινότητας Πετροχωρίου, όπου «πάμε για εκκένωση και εκεί. Εκκενώνουμε συνεχώς οικισμούς». «Αν επεκταθεί περαιτέρω στο δάσος της Μόβρης, μπορεί να φτάσει στην Ηλεία», τόνισε, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη μεγάλης συνδρομής των εναέριων μέσων, καθώς αυτά που επιχειρούν τώρα «δεν επαρκούν», κάνοντας έκκληση για περισσότερα εναέρια όσο διαρκεί το φως της ημέρας.

Στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αχαΐα.

Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

-Στη νέα Εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

-Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου.

-Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

-Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Ζάκυνθος: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε τρία μέτωπα

Από τα ξημερώματα της Τρίτης, η Ζάκυνθος βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη και ανεξέλεγκτη πυρκαγιά που ξεκίνησε από δασική έκταση στο Κοιλιωμένο και επεκτάθηκε γρήγορα προς τον Αγαλά. Όπως αναφέρει το zantetimes,gr, η ένταση των ανέμων και η παρατεταμένη ξηρασία συνετέλεσαν στην ταχύτατη εξάπλωση των φλογών, οι οποίες μέσα σε λίγες ώρες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών, καταστρέφοντας κατοικίες και επιχειρήσεις.

Από νωρίς, η Πυροσβεστική, η Πολιτική Προστασία και δεκάδες εθελοντές δίνουν έναν άνισο αγώνα με τις φλόγες, ενώ μήνυμα του 112 διέταξε εκκενώσεις στον Αγαλά και αργότερα στο Κερί. Με τη συνδρομή του ΚΤΕΛ, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια ευπαθείς ομάδες και ηλικιωμένοι στις εγκαταστάσεις του, ενώ το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου παραμένει ανοιχτό για τους πληγέντες.

Στο νησί έχουν αρχίσει να καταφθάνουν ενισχύσεις, ανάμεσά τους και δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ, ωστόσο η φωτιά παραμένει ανεξέλεγκτη, με το μέτωπο να κατευθύνεται πλέον απειλητικά προς τη Λιθακιά. Η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική και η αγωνία των κατοίκων κορυφώνεται.

Συνολικά επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 15 οχήματα, μαζί με εθελοντικές ομάδες και πεζοπόρα τμήματα, ενώ από την πλευρά του δήμου Ζακύνθου και της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, συνδράμουν πολλές υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Έχουν εκκενωθεί όλα τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται στην περιοχή Αγαλά και Κερί, με τους τουρίστες να μεταφέρονται σε άλλα ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέχρι στιγμής, σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ένα σπίτι και ένα εστιατόριο της περιοχής, ενώ οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε στάβλους και παραθεριστικές κατοικίες. Σύμμαχος των πύρινων μετώπων είναι οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη Ζάκυνθο.

Χίος: Η φωτιά «πολιορκεί» τη Βολισσό

Ανεξέλεγκτη η φωτιά που καίει από το μεσημέρι τη βόρεια Χίο. Με μηνύματα μέσω του 112 εκκενώνονται το ένα μετά το άλλο τα χωριά της περιοχής. Ήδη δόθηκε εντολή εκκένωσης της Κατάβασης, των Διευχών, της Σιδηρούντας, των Φυτών και των Κηπουριών, ενώ στις 21.45 δόθηκε εντολή εκκένωσης της Παρπαριάς προς Καμπιά και Καρδάμυλα.

Σε εξέλιξη είναι και επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος -πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο — καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά 54 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λιθί, τόσο από πλωτά του Λιμενικού όσο και από ιδιωτικά σκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και των διασώσεων.

Στις 6 το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και 18 Πυροσβέστες. Επιπλέον, τις προσπάθειες πυρόσβεσης θα ενισχύσουν μία ομάδα δασοκομάντος και το ελικόπτερο που σταθμεύει στη Μυτιλήνη. Στη Χίο, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται ενισχύσεις και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Δεκάδες πυρκαγιές αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε 82 ανέρχονται οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο στην επικράτεια, από τις οποίες οι 23 παραμένουν σε εξέλιξη, απασχολώντας ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, που δίνουν μάχη για να τις θέσουν υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση που έκανε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ΠΣ, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες όλης της επικράτειας, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και όλες οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, ενώ ζητήθηκε από τη χώρα μας συνδρομή τεσσάρων αεροσκαφών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πολύ δύσκολων συνθηκών και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη.

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι, σύμφωνα και με την απογευματινή έκτακτη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο του Πυροσβεστικού Σώματος, Β. Βαρθακογιάννη οι πυρκαγιές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης ήταν 106, καθώς παρέμεναν «ανοιχτές» αρκετές της προηγούμενης ημέρας.

Συγκεκριμένα, για τις πυρκαγιές του 24ωρου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική, από χτες, Δευτέρα 11-8-2025, ώρα 18.00, μέχρι σήμερα στις 18.00, εκδηλώθηκαν 82 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 59 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα τις 23.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, (ΔΑΕΕ), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική, για μία ακόμα φορά παρακαλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στα Στάμνα Μεσολογγίου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου και με μήνυμα το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν από το χωριό.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεσολογγίου Νίκος Παπανικολάου χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας ότι η φωτιά προσεγγίζει το χωριό.

«Ηδη έχουν απομακρυνθεί, με μέριμνα του Δήμου, ηλικιωμένοι και λεωφορείο παραμένει σε επιφυλακή για την απομάκρυνση και άλλων ατόμων. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις και η διεύθυνση του ανέμου αλλάζει συνεχώς καθιστώντας την κατάσβεση πολύ δύσκολη» τόνισε

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ μέχρι τη δύση του ηλίου είχαν διατεθεί και 5 εναέρια μέσα, που πραγματοποίησαν ρίψεις νερού.

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στον δήμο Βόλβης

Μάχη συνεχίζουν να δίνουν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που αναζωπυρώθηκε σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, σε αγροτοδασική έκταση στο δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Νωρίτερα, υπήρξε προειδοποίηση από το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι του Βαϊοχωρίου με κατεύθυνση προς τη Νυμφόπετρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκκενώθηκε το χωριό, αλλά δεν κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν όσοι μένουν στη δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων ασύλου.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας συνέδραμαν από αέρος στην κατάσβεση δύο ελικόπτερα.