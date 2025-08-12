Το 31χρονο μοντέλο μοιράστηκε μια φωτογραφία με τους followers της στο Instagram όπου πρωταγωνιστεί το ένα διαμαντένιο μονόπετρο δαχτυλίδι, με την ίδια να λέει το πολυπόθητο «ναι» στον άσσο του ποδοσφαίρου.

Μετά από εννέα χρόνια μαζί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ θα ενωθούν και επίσημα με τα αιώνια δεσμά του γάμου καθώς παντρεύονται, με την πρόταση που έκανε στη σύντροφό του ο 41χρονος Πορτογάλος να επισφραγίζεται με ένα γκράντε δαχτυλίδι αρραβώνων που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καθώς αποτελεί ένα από τα ακριβότερα κοσμήματα στην ιστορία για τη συγκεκριμένη περίσταση.

Το 31χρονο μοντέλο μοιράστηκε μια φωτογραφία με τους followers της στο Instagram όπου πρωταγωνιστεί το ένα διαμαντένιο μονόπετρο δαχτυλίδι, με την ίδια να λέει το πολυπόθητο «ναι» στον άσσο του ποδοσφαίρου. «Ναι, δέχομαι. Σε αυτή και σε όλες μου τις ζωές», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που απαριθμεί 9,2 εκατ. likes η influencer που βρίσκεται στο πλευρό του CR7 στη Σαουδική Αραβία, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά: τα 8χρονα δίδυμα Εύα Μαρία και Ματέο, την 7χρονη Αλάνα και την 3χρονη Μπέλα.

Ενώ οι λεπτομέρειες για το κόσμημα παραμένουν ασαφείς, οι ειδικοί μιλούν για ένα δαχτυλίδι κορυφαίας ποιότητας, με διαμάντι σχεδόν 30 καρατίων ενώ η τιμή του κυμαίνεται από 2 εκατ. ευρώ έως 5 εκατ. ευρώ. Μόνο το πετράδι κοστίζει γύρω στα 4 εκατ. ευρώ και ζυγίζει περί τα 6 γραμμάρια με μήκος 5 εκατοστά, σύμφωνα με εκτιμητές που επικαλούνται διεθνή ΜΜΕ. Το luxurious μόνοπετρο μαγνητίζει επίσης χάρη στο οβάλ σχήμα, τη λάμψη και το μέγεθός του, ενώ διαθέτει διαμάντι D χρώματος, άψογης καθαρότητας.

Σε συνεντεύξεις του, το ερωτευμένο ζεύγος έχει συζητήσει για τα μελλοντικά τους σχέδια. Σε ένα επεισόδιο, η νεαρή υπογράμμισε πως οι φίλοι τους αναφέρουν συνεχώς το βήμα στη σχέση τους. «Πάντα αστειεύονται για τον γάμο. "Πότε είναι ο γάμος;" Από τότε που κυκλοφόρησε το τραγούδι της Τζένιφερ Λόπεζ "The Ring Or When", άρχισαν να μου το τραγουδούν. Και, απαντούσα πως αυτό δεν εξαρτάται από εμένα» επεσήμανε.

Το αγαπημένο ζευγάρι συναντήθηκε το 2016 - ενώ η Ροντρίγκεζ εργαζόταν ως πωλήτρια στην Gucci και ο Κριστιάνο έπαιζε για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο θρύλος των γηπέδων ήταν ειλικρινής για τον δισταγμό που είχε για την Ροντρίγκεζ όταν άρχισαν να βγαίνουν. «Δεν πίστευα στην αρχή ότι η σχέση μας θα ήταν τόσο δυνατή. Δεν πίστευα ότι θα την ερωτευόμουν. Δεν το περίμενα ειλικρινά. Αλλά μετά από λίγο καιρό ένιωσα ότι ήταν η γυναίκα της ζωής μου» τόνισε και είναι σαφές πλέον ότι και η Ροντρίγκεζ νιώθει το ίδιο.