Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ δίνει μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα

Γεωργιάδης: Το ΕΣΥ δίνει μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα
Ανάρτηση του υπουργού Υγείας στα social media.

Ο Α.Γεωργιάδης με ανάρτηση του στο το Χ για τις πυρκαγιές ενημερώνει πως:

«Με εντολή Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος ΠΣ Αντιστρατήγου Θ. Κοσμίδη, εκκένωση του Κέντρου Υγείας Θεσπρωτικού.

-Νοσοκομείο Χίου σε επιφυλακή. Ήδη έφτασαν στα επείγοντα 2 άτομα με αναπνευστικά προβληματα κ 1 πυροσβέστης με πόνο στη μέση από πτώση. Το Κ.Υ. Χίου άνοιξε στις 20:30' προς υποβοήθηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου με τον ιατρό Γκιάλα έφυγαν για Βολισσό μεταφέροντας νερό, ρούχα, κολλύρια και λοιπό υγειονομικό υλικό για υποστήριξη του αγροτικού ιατρού και των πυροσβεστών.

-Εκκενώνουμε ΚΥ Κ. Αχαΐας προσωπικό και 2 φιλοξενούμενους, λόγω εκκένωσης όλης της περιοχής.

Εκκενώθηκαν τα Στάμνα Αιτ/νιας.

Μεταφέρθηκαν ηλικιωμένοι στο ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Θα τους συνδράμουμε με φιάλες οξυγόνου

Και σεντόνια και κουβέρτες

Το ΕΣΥ δίνει την μάχη μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία πολύ δύσκολη νύχτα».

