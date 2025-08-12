Ευρωαγορές: Θετικά πρόσημα με αμερικανικό «αέρα»

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,21% στις 547,89 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε οριακά στις 5.336 μονάδες.

Τα θετικά πρόσημα κυριάρχησαν στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, από τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η αναστολή εφαρμογής δασμών σε κινεζικά προϊόντα για άλλες 90 ημέρες, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών, αλλά και μετά τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό που καθιστά πολύ πιθανή στα μάτια των επενδυτών μια μείωση των αμερικανικών επιτοκίων τον Σεπτέμβριο από την Fed.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX γύρισε αρνητικός σημειώνοντας πτώση 0,13%, στις 24.050 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 0,71% στις 7.753 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε 0,2% στις 9.147 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε άνοδο 0,85% στις 41.935 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κέρδισε 0,16% στις 14.879 μονάδες.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε μετά το πάγωμα της επιβολής των δασμών στην Κίνα ότι όλα τα υπόλοιπα στοιχεία όσων έχουν συμφωνήσει οι δυο πλευρές «παραμένουν τα ίδια». Επιπλέον, ο ηγέτης των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι η χώρα του δεν θα επιβάλει δασμούς σε ράβδους χρυσού 1 κιλού, διαψεύδοντας προηγούμενα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε και ο πληθωρισμός των ΗΠΑ, που επιτάχυνε λιγότερο από το αναμενόμενο. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο 2,7%, ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα αυξηθεί ελαφρώς στο 2,8%. Ο δομικός ΔΤΚ αυξήθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,1% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Dow Jones για 0,3% και 3% αντίστοιχα.

Κέρδη 68 δισ. δολαρίων στο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανακοίνωσε το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, καταγράφοντας return 5,7% χάρη στις ισχυρές αποδόσεις σε χρηματοοικονομικές μετοχές. Το ταμείο ύψους 2 τρισ. δολαρίων -το μεγαλύτερο στο είδος του στον κόσμο- ανέφερε πως στις επενδύσεις του σε μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 70,6% των συμμετοχών του στα τέλη Ιουνίου, πέτυχε απόδοση 6,7% ενώ οι επενδύσεις του σε ακίνητα απέδωσαν 4%.

Η απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 238.000 θέσεις εργασίας, περισσότερο από το αναμενόμενο, στο τρίμηνο έως τον Ιούνιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας μειώθηκε κατά 44.000 την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου, σηματοδοτώντας την 37η συνεχόμενη τριμηνιαία περίοδο πτώσης.