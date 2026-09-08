«Ουδέν σχόλιο» από τα ΗΑΕ για το δημοσίευμα ότι ο Νετανιάχου ήξερε από πριν για την επίθεση της Χαμάς

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, διέψευσε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Haaretz.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι δεν έχουν να κάνουν «κανένα σχόλιο» σχετικά με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρός τους προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι προετοιμαζόταν μια επίθεση, λίγες ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο ισραηλινό έδαφος.

Τα Εμιράτα «δεν σχολιάζουν δημοσιογραφικές πληροφορίες ή εικασίες για τις συζητήσεις μεταξύ ηγετών» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε μια ανακοίνωσή του σημειώνοντας ότι «όταν αυτό είναι αναγκαίο, κάθε σχετική πληροφορία κοινοποιείτο και εξακολουθεί να κοινοποιείται μεταξύ των αρμόδιων θεσμών».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, διέψευσε το ρεπορτάζ της εφημερίδας Haaretz, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των ΗΑΕ Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ ενημέρωσε τον Νετανιάχου, περίπου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς.

«Οι δημοσιογραφικές αναφορές είναι λανθασμένες. Καμία προειδοποίηση δεν μεταφέρθηκε στον πρωθυπουργό από τα ΗΑΕ πριν από την 7η Οκτωβρίου. Αν υπήρχε κάποια σχετική πληροφορία, πέρασε μέσω των διαύλων (επικοινωνίας των υπηρεσιών) πληροφοριών των δύο χωρών» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ